เปิดชื่อ 3 เจ้าหน้าที่ บาดเจ็บ หลังถูกคนร้ายคาร์บอมบ์ ที่ฐานปฏิบัติการ ชคต. ตากใบ

เปิดชื่อ เจ้าหน้าที่ บาดเจ็บ 3 นาย หลังถูกคนร้ายคาร์บอมบ์ ที่ฐานปฏิบัติการ ชคต. ตากใบ
เมื่อเวลา 20.15 น.วันที่ 20 สิงหาคม 2568 เกิดเหตุคาร์บอมบ์ที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ศาลาใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยคนร้ายได้ใช้รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ยาริส สีดำ ที่ประกอบวัตถุระเบิดมาปล่อยให้ไหลเข้าไปยังบริเวณฐานปฏิบัติการ ซึ่งตั้งอยู่ข้างปั๊มน้ำมันดาวเทียม
อ่านข่าว – ด่วน! เกิดเหตุคาร์บอมบ์ ที่ฐานปฏิบัติการ ชคต. ตากใบ จนท.บาดเจ็บ 3 นาย
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม ว่า รายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3 นาย นำตัวส่ง รพ.ตากใบ ดังนี้
1. ม.ท.อับดุลมานัส อายุ 44 ปี มีอาการหูอื้อ แน่นหน้าอก รู้สึกตัวดี
2. อส.อ.มามะซาบรี อายุ 40 ปี มีอาการหูอื้อ แน่นหน้าอก รู้สึกตัวดี
3. อส.อ.ซูไหรี อายุ 38 ปี มีอาการหูอื้อ แน่นหน้าอก รู้สึกตัวดี