พลทหารตะวัน รับเหรียญบางระจัน ปะทะที่ภูมะเขือ จนตาซ้ายสูญเสียการมองเห็น หวังรับราชการต่อ

รับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ ‘บางระจัน’ ปกป้องชาติ พลทหารตะวัน ผู้เสียสละดวงตาข้างซ้าย
จากกรณี พลทหารตะวัน สิงห์เรือง หรือ เต้ย อายุ 21 ปี ชาว อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร สังกัด ร.4 พัน 1 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ หลังได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบที่ภูมะเขือ จ.อุบลราชธานี จนสูญเสียการมองเห็นของตาด้านซ้าย ซึ่งตลอดการรักษาก็ยังมีอาการผวาและสะดุ้งตื่น
ล่าสุดเมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 สิงหาคม พ.ท.เพทาย สมฤทธิ์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิระประวัติ จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยแพทย์ทหาร ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น เดินทางให้กำลังใจพลทหารตะวัน ด้านแพทย์ทหารตรวจสุขภาพ ผลการตรวจร่างกายพบว่าความดันปกติ การประเมินสุขภาพจิตดีขึ้นกว่าเดิม นอนหลับได้มากขึ้น
จากนั้นมอบประกาศนียบัตรให้กับพลทหารตะวัน ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศด้วยความเสียสละกล้าหาญอดทน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงกลาโหม ให้เป็นที่ปรากฏสืบไป และมอบเหรียญบางระจัน สร้างความดีใจให้กับพลทหารตะวันและครอบครัวเป็นอย่างมาก ซึ่งมีเพื่อนทหารที่อยู่ในค่ายเดียวกันเดินทางมาให้กำลังใจด้วย
พลทหารตะวันเปิดเผยว่า ทำเรื่องไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กทม. ตอนนี้ได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างดีจากแพทย์ ได้รับยาแรงขึ้นเพื่อช่วยในการนอนหลับ เพราะมีอาการสะดุ้งตื่นและนอนไม่หลับ หลังจากใช้ก็มีอาการดีขึ้น แต่ยังมีความกังวลเรื่องการทำงานในอนาคต เนื่องจากเสียตาข้างซ้าย ความหวังอยากรับราชการต่อไปในทหารพรานชุดดำ โดยหลังจากเป็นข่าวก็ได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี