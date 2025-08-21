เปิดปมเหตุ สาววัย32 แทงแม่ค้าดับ ตร.คุมตัวฝากขัง ลูกชายเศร้าไปรบแนวหน้า รู้ข่าวร้ายแม่เสียชีวิต
กรณีสาว 32 ปี ลูกค้าสาวที่สั่งเบียร์และอาหารที่ร้านอาหารตามสั่ง จนมีปากเสียงกับป้าเจ้าของร้านก่อนใช้มีดพกปลิดชีพแม่ค้าจนเสียชีวิต โดยความคืบหน้าทางคดีหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบเครียดนานกว่า 2 ชั่วโมง ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การ โดยต้องเชิญพยานแวดล้อมคนอื่นเข้ามาให้ปากคำ
อ่านข่าว – ตร.รวบสาว 32 ใช้มีดแทงแม่ค้าดับสลด กลางร้านอาหารตามสั่ง จี้ถามสาเหตุปัดตอบบอก ‘หนูง่วง’
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่” เปิดสาเหตุแรงจูงใจถึงการก่อเหตุดังกล่าวโดยโพสต์ข้อความและรูปภาพจากกล้องวงจรปิดว่า
“เปิดสาเหตุของแรงจูงใจ ทราบแล้วถึงกับสงสารผู้ก่อเหตุทันที จากกรณีสาว จ้วงแทงป้าอาหารตามสั่งกว่า 10 แผลเสียชีวิต ที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 68 เวลาประมาณ 14.30 น. ที่ผ่านมานั้น ล่าสุด เราได้ข้อมูลจาก ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า สาเหตุที่เป็นแรงจูงใจให้ผู้ต้องหา ตัดสินใจลงมือก่อเหตุดังกล่าวนั้นเกิดจาก ก่อนหน้านั้นเมื่อ 2 วันก่อ น ผู้ต้องหาได้ดื่มกินที่ร้านดังกล่าว ด้วยปัญหาชีวิตส่วนตัว “จนเมาไม่ได้สติ” หลังจากนั้นได้มีผู้ชายที่ตนเองไม่รู้จัก พาตัวผู้ก่อเหตุคนดังกล่าว ขึ้นรถจักรยานยนต์ในขณะไม่ได้สติ กลับไปค้างคืนที่บ้านผู้ชาย โดยที่ผู้ก่อเหตุไม่ได้เต็มใจ
จึงทำให้ผู้ก่อเหตุโกรธแค้น ผู้ตายที่ไม่ปกป้องดูแลตนเอง ทั้งๆที่ผู้ตายก็ทราบดีว่า ตนเองนั้นเป็นลูกสาวของคนรู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดี แต่กลับให้ปล่อยไปกับใครก็ไม่รู้ และเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับชีวิตลูกผู้หญิงคนหนึ่ง หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุได้เก็บความอัดอั้นตันใจมา 2 วัน จนถึงวันเกิดเหตุ 20 ส.ค.68 ได้เดินทางไปที่ร้านของผู้ตาย สั่งเบียร์มา 2 ขวดและต้มอีก 1 ชามใหญ่ เมื่อดื่มเบียร์ย้อมใจไป 1 ขวด จึงเริ่มเปิดคำถามที่ตนเองอัดอั้นตันใจว่า ป้าปล่อยให้หนูไปกับผู้ชายได้อย่างไร รู้ไหมมันทำอะไรกับหนูบ้าง ก่อนที่จะลงมือใช้มีดจวงแทงคุณป้าเจ้าของร้านจนเสียชีวิต
ซึ่งสอดคล้องกับกล้องวงจรปิดขณะที่ผู้ชายเสื้อเหลืองปริศนาได้หิ้วผู้หญิงคนก่อเหตุขึ้นรถจักรยานยนต์และมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ไม่ใช่บ้านของฝ่ายหญิง
ขณะที่ น.ส.มาลี อายุ 50 ปี ลูกน้องผู้ตายที่มาช่วยขายอาหารในร้านและอยู่ในคืนเกิดเหตุที่ชายเสื้อเหลืองหิ้วสาว 32 ปี ออกไป เล่าว่า วันดังกล่าวช่วงเย็นหญิงสาว 32 ปี ได้เข้ามาสั่งเบียร์ที่ร้านกินรวมกว่าหกขวด และลาบ 1 จาน ซึ่งก็มีอาการมึนเมามาก ตนกับป้ามีนาผู้ตายก็ได้เตรียมของอยู่ด้านบนส่วนฝ่ายหญิงอยู่ด้านโซนล่างของร้าน ซึ่งผู้ก่อเหตุก็ยังเดินขึ้นมาชนแก้วกับป้ามีนาและตนเองอยู่เลยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน ซึ่งก็มีผู้ชายมานั่งอยู่อีกโต๊ะหันหน้าตรงกันกับฝ่ายหญิงจากนั้นก็รวมเป็นโต๊ะเดียวนั่งด้วยกัน โดยหลังจากนั้นก็อาการเมาจนอ้วกนอนกลิ้งไปมา
น.ส.มาลี กล่าวว่า ซึ่งผู้ชายคนดังกล่าวก็โทรหาเพื่อนอีกคนคือชายช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่มาจนขับรถไปตามกลับมาพร้อมกัน ซึ่งป้ามีนาได้บอกว่าเมาขนาดนี้เปิดห้องของลูกชายที่ไม่มีคนนอนเอาเด็กผู้หญิงเข้าไปนอน เพราะเมาจนไม่รู้เรื่องแล้ว ซึ่งเด็กผู้หญิงคนดังกล่าวก็ไม่ยอมเข้าโดยเวลาดังกล่าวเป็นช่วงสามทุ่มกว่าแล้ว โดยหลังจากเตรียมของเสร็จเตรียมจะปิดร้านป้ามีนาก็บอกว่าให้ชายทั้งสองคนกลับไปก่อน ส่วนสาว 32 ปี ปล่อยให้นอนตรงนี้แหละเดี๋ยวยุงกัดก็ลุกรู้สึกตัวเอง จากนั้นชายทั้งสองก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งผู้หญิงที่บ้านเอง ป้ามีนาและตนก็แยกย้ายกันกลับ
น.ส.มาลี กล่าวว่า ซึ่งป้ามีนาก็พยามแล้วที่จะให้เด็กผู้หญิงคนดังกล่าวมานอนในบ้านเพราะเห็นว่าอันตรายแต่ก็ไม่ยอม ซึ่งแรงจูงใจของการก่อเหตุจะมาโกรธแค้นป้ามีนาเรื่องปล่อยให้ไปกับผู้ชายมันไม่ถูกต้องจนกล้ายืนยันเพราะอยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งก็ไม่คิดว่าจะพาไปที่อื่นไม่ได้พากลับบ้าน ซึ่งป้ามีนาได้ตายไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์แก้ต่างอะไร ป้ามีนาไม่ใช่เป็นคนผิดเค้าพยามปกป้องผู้หญิงคนนั้นดังกล่าวกับชายทั้งสองคน ซึ่งตนมองว่าฝ่ายหญิงดื่มเบียร์จนขาดสติไม่ควบคุมตัวเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าภายในร่างกายของสาวผู้ก่อเหตุมีสารเสพติดอะไรหรือไม่
ด้าน ตำรวจ สภ.คลองขลุงจ.กำแพงเพชร ได้คุมตัวผู้ต้องหานำฝากขังที่ศาลจังหวัดกำแพงเพชร โดยพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จ ไม่มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่อย่างใดเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย
พ.ต.อ.เอนก จันทร์ศร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร กำกับและควบคุมงานสืบสวนสอบสวน เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหา ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ,พกพาอาวุธมีดเข้าในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรให้พกพา ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือฆ่า ส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุ มากจากการโกรธแค้นที่ทางเจ้าของร้าน เนื่องจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (18 ส.ค.68) ผู้ต้องหาเป็นลูกค้าเก่าเคยมานั่งกินที่ร้านหลายครั้ง ซึ่งมีเรื่องทุกข์ใจดื่มจนมีอาการมึนเมา แล้วปล่อยให้ไปกับผู้ชายได้อย่างไร หากได้รับความเสียหายเกิดอะไรขึ้นจะทำอย่างไร จึงเป็นการถกเถียงกันทั้งสองฝ่าย แล้วเกิดทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
ขณะที่ภายใน “วัดศรีภิรมย์” ม.2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ทางญาติและครอบครัวของผู้ตายได้เร่งเตรียมงานศพระหว่างรอศพผ่าชันสูตรและจะกลับถึงวัดในช่วงบ่ายวันนี้ ซึ่งลูกชายของผู้ตายก็กำลังเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์เนื่องจากเป็นทหารรบอยู่แนวหน้าชายแดนไทย โดยทุกคนยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คาดคิดว่าผู้ก่อเหตุจะกล้าลงมือกับผู้ตายได้ขนาดนี้
ขณะที่ นางอุบลรัตน์ อายุ 44 ปี หลานของผู้ตายที่เข้าไปช่วยคนแรก เล่าว่า ตอนได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของป้าจึงวิ่งออกไปดู พบว่าป้าของตนถูกหญิงสาวผู้ก่อเหตุกำลังใช้มีดจ้วงแทงที่บริเวณหน้าอกและลำตัวไม่ยั้ง ซึ่งตนก็ร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ไม่มีใครเลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปดึงป้าที่ถูกแทงออกมาจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ถอยกลับไปนั่งที่ท้ายรถจากจักรยานยนต์ของตนเองก่อนจะขับรถออกไปจากร้าน และรีบโทรแจ้งกู้ภัยกับตำรวจให้เข้าช่วยเหลือ
นางอุบลรัตน์ กล่าวว่า ซึ่งป้าของตนไม่เคยมีปัญหากับหญิงดังกล่าวมาก่อน ส่วนเรื่องของชายเสื้อเหลืองจากกล้องวงจรปิดที่พาผู้หญิงออกไปในคืนก่อนเกิดเหตุตนไม่ทราบว่าเกิดจากเรื่องนี้หรือไม่ เพราะรู้ว่าหญิงผู้ก่อเหตุมานั่งกินที่ร้านและตอนเช้าของอีกวันก็เห็นว่าผู้ชายมาส่งผู้หญิงเอารถจักรยานยนต์ที่ร้านป้าของตน จนมาเกิดเหตุดังกล่าว ตนมองว่าสิ่งที่ทำเกินกว่าเหตุเกินไปมีความโกรธเคืองแค้นกันขนาดไหนถึงต้องมาทำแบบนี้ โดยจากภาพที่ตนเข้าไปเห็นวินาทีจ้วงแทงอย่างไม่ยั้งก็ทำให้เห็นถึงความโหดเหี้ยม ซึ่งป้ามีนาไม่เคยมีปัญหากับใครแถมยังเป็นที่รักของคนในพื้นที่
ขณะที่ช่วงบ่ายของวันนี้ศพของป้ามีนาจะเดินทางมาถึงวัดและทำพิธีอาบน้ำศพโดยลูกชายของป้าที่เป็นทหารอยู่แนวหน้าจังหวัดสุรินทร์ จะเดินทางกลับมาช่วงเย็นวันนี้