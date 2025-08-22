วัดพระบาทน้ำพุ ชะลอเผา 20 ร่างผู้ป่วยเอดส์ รักษาการเจ้าอาวาส โอดไม่มีเงินดูแลผู้ป่วย-พนักงาน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พัทลุง บรรยากาศที่ศาลาธรรมสังเวช เทศบาลเมืองคลองสามยอดได้ดำเนินการปิดกั้นไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งในห้องเก็บศพ และได้ดำเนินการทำความสะอาด นำเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดเช็ดถูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างดี แต่ยังไม่มีการดำเนินการฌาปนกิจแต่อย่างใด ติดเงื่อนไขหลักฐานว่าได้มีการแจ้งตาย มีใบมรณบัตรของผู้ตายหรือไม่ ถ้าตรวจสอบได้ชัดเจนแล้วก็จะรวบรวมไว้พร้อมที่จะทำการฌาปนกิจพร้อมกัน ไม่ใช่ว่าตรวจสอบได้ศพหนึ่งก็เผา ไม่ใช่อย่างนั้น
ด้าน นายชุมพร ทองอุ่นเรือน ปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด กล่าวว่า ขณะนี้ให้ฝ่ายทะเบียนราษฎรไปตรวจสอบว่าผู้ตายทั้ง 20 ศพนี้มีหลักฐานการมอบศพให้กับวัดพระบาทน้ำพุไว้หรือไม่ แต่ขณะนี้พบแล้วว่ามีหลักฐานการมอบอุทิศร่างให้กับวัดพระบาทน้ำพุบ้างแล้ว แต่กำลังรวบรวมว่าจำนวนกี่ศพ การทำงานต้องรัดกุม หากผิดพลาดไปแล้วจะมีความผิด
ส่วนเรื่องของการดำเนินการทำการฌาปนกิจที่พบอยู่ ณ ศาลาธรรมสังเวช ภายในวัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 20 ศพนั้น เบื้องต้นเจ้าคณะตำบลได้บอกว่าในวันเสาร์นี้จะทำพิธีสวดพระอภิธรรมให้กับศพทั้งหมด ณ วัดพระบาทน้ำพุ และจะเก็บศพไว้ก่อน ส่วนวันเผาจะมีเมื่อไหร่นั้นต้องรอเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับศพ
ส่วนทางด้าน พระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ตัดพ้อว่า “อาตมาต้องเข้ามาดูแลวัดพระบาทน้ำพุ ในอนาคตข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาบริหาร เพราะผู้อยู่ในวัดมีจำนวนมากและส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่พอมีร่างกายแข็งแรงพอ ทำงานดูแลวัด และผู้ที่หลวงพ่ออลงกตดูแลไว้อีก ไหนจะที่หนองม่วงอีกเพราะตอนนี้ก็คงไม่มีใครมาบริจาคให้อีกแล้ว”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กกต.สงขลา สรุปคำร้องคัดค้านผลเลือกตั้ง ‘นายก อบจ.สงขลา’ เสร็จแล้ว ส่ง กกต.กลางจัดการต่อ
- สาวเมียนมา เพิ่งพ้นเรือนจำ รอส่งตัวกลับบ้าน เช้ามาพบกลายเป็นศพ ห้องขังตม.
- สุดสลด เก๋งเสียหลักตกคูน้ำข้างทาง เมืองกาฬสินธุ์ ดับยกคัน 3 ศพ
- คืบหน้า ทำอีไอเอ กระเช้าขึ้นภูกระดึง อุทยาน-อพท.หารือเตรียมทำ เอ็มโอยู เน้นดูแลสวล.-นทท.ปลอดภัย