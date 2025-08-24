ครอบครัวยืนยัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พระอลงกต หลังพบชื่อ-สกุลตรงกับลูกชายที่ตายแล้ว

ครอบครัวยืนยัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พระอลงกต หลังพบชื่อ-สกุล ตรงกับลูกชายที่ตายแล้ว วอนรัฐตรวจสอบ หวั่นเกิดปัญหา
จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ของผู้ชายคนหนึ่งชื่อ อลงกต พลมุข เป็นข้าราชการกรมชลประทาน อยู่ที่พระนครศรีอยุธยา เพิ่งเสียชีวิตไป 2 ปี ซึ่งชื่อนามสกุลของเขาตรงกับพระอลงกต ทั้งชื่อพ่อก็ตรงกัน คือ นายเสริมวิทย์ พลมุข เป็นชาวขอนแก่นนั้นทำให้เกิดข้อสงสัยของคนทั่วไปและในวงเครือญาติว่าเกิดอะไรขึ้น
ล่าสุด วันที่ 24 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ ไปที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม พบกับ นายเสริมวิทย์ พลมุข ซึ่งเป็นพ่อของนายอลงกต ที่เสียชีวิตไปแล้ว และมีชื่อนามสกุลเดียวกับผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นพ่อของพระอลงกต
นายเสริมวิทย์ อายุ 85 ปี กล่าวว่า ตนมีลูกชาย 3 คน คนโตคือ นายอลงกต ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วประมาณ 2 ปี คนกลางยังมีชีวิตอยู่ ส่วนคนเล็กก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเช่นกัน ยืนยันว่า พระอลงกตนั้นไม่ใช่ญาติ ไม่ใช่ลูก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับครอบครัว แต่ทราบมาก่อนหน้านี้แล้วว่า พระอลงกต มีชื่อและนามสกุลตรงกับลูกชายคนโต
ขณะที่ ดร.ดาหวัน ทะสา นายก อบต.กู่ทอง ซึ่งเป็นหลานสาวของนานเสริมวิทย์ และเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายอลงกตที่เสียชีวิตไป เปิดเผยว่า ตนเป็นญาติกันนายอลงกต พลมุข ซึ่งพ่อของนายอลงกต เป็นน้องชาย ของแม่ตน แต่ตอนนี้พี่น้องของนายเสริมวิทย์เสียชีวิตไปหมดแล้ว เหลือแต่นายเสริมวิทย์ พลมุข คนเดียว จึงได้มาอยู่กับตนที่มหาสารคาม ได้ประมาณ 4-5 เดือน
ถามว่ารู้จักกับพระอลงกตหรือไม่ ดร.ดาหวันกล่าวว่า รู้จักในนามวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งตนเคยพาผู้ป่วยโรคเอดส์ ในหมู่บ้านบ้านไปรักษาที่วัดพระบาทน้ำพุด้วย และผู้ป่วยโรคเอดส์ได้เสียชีวิตไปแล้ว ก็เห็นว่าพระอลงกต มีชื่อนามสกุลเดียวกับเรานึกว่าเป็นญาติกัน ก็มีการพูดคุยถามไถ่กันในหมู่เครือญาติ แต่ก็ไม่ได้มีใครสงสัยอะไร เพราะไม่ใช่ญาติกัน อาจจะมีชื่อและนามสกุลตรงกันเฉยๆ
ส่วนลูกชายตัวจริงคือนายอลงกต เกิดเมื่อปี 2505 และเสียชีวิตเมื่อปี’66 ลูกชายของนายเสริมวิทย์ ทั้ง 3 คน มาเรียนที่ขอนแก่น เมื่อจบการศึกษานายอลงกตสอบบรรจุได้ที่ราชบุรี ซึ่งแม่ของนายอลงกต ที่แยกทางกับพ่อไปตั้งรกรากอยู่ทางนั้น แต่พ่อก็ยังดูแลส่งเสียและติดต่อกันตลอด งานศพของนายอลงกต พ่อก็เดินทางไปร่วมงาน
ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีข่าวออกมา อ.เฉลิมพล พลมุข ซึ่งเป็นญาติกัน และเป็นอาจารย์สอนที่ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เห็นลูกศิษย์นามสกุลพลมุขเหมือนกัน จึงได้สอบถามลำกับญาติ ก็ปรากฏว่าเป็นลูกชายของนายอลงกต พลมุข จึงทราบว่าเป็นญาติ อยากให้ภาครัฐตรวจสอบว่าชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด กระทั่งเลขบัตรประชาชนตรงกัน หรือคล้ายกันเกินไปหรือไม่ เพราะหากมีเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินทางครอบครัวก็อาจจะมีปัญหาได้
อย่างไรก็ตาม ตนไม่มีเจตนาจะสร้างความเสียหายหรือให้ร้ายต่อพระอาจารย์ เพราะท่านเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างยาวนาน เพียงแต่อยากให้เรื่องนี้มีความ ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต