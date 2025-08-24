วัดพระบาทน้ำพุ แถลงด่วน ปมบัตรประชาชนของหลวงพ่ออลงกต-ที่ดิน บ่ายโมงวันนี้
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกร กล่าวในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ว่า เวลา 13.00 น. วันนี้ (24 สิงหาคม) ทางวัดพระบาทน้ำพุจะแถลงข่าวทุกประเด็น รวมถึงเรื่องชื่อหลวงพ่ออลงกตในบัตรประชาชน เรื่องที่ดินวัดและประเด็นอื่นๆ
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่า ในใบสุทธิพระของหลวงพ่ออลงกตเมื่อปี 2529 ใช้ชื่อว่า อลงกต พลมุข (ชื่อผู้ตาย ซึ่งเพิ่งเสียชีวิตเมื่อปี 2566) และชื่อของบิดามารดาว่า เสริมวิทย์ และวิไลวรรณ (ชื่อของบิดามารดาของอลงกต ผู้ตาย)
แต่ในการทำบัตรประชาชนของหลวงพ่ออลงกต ปี 2552 มีการเปลี่ยนชื่อจากเกรียงไกร เพ็ชรแก้ว มาเป็น อลงกต พูลมุข (นามสกุล มีสระอู) โดยระบุชื่อพ่อว่า “เสา” และระบุชื่อแม่ว่า “นิด” ซึ่งแตกต่างจากในใบสุทธิพระในปี 2529
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า มีการใช้บัญชีพร้อมเพย์รับบริจาคเงินเข้ากองทุนอาทรประชานาถของวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งบัญชีพร้อมเพย์ดังกล่าวตรงกับเลขประจำตัวประชาชนของอลงกต พลมุข (ผู้ตาย)
