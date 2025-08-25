แม่ร่ำไห้ เผยเพิ่งโทรคุย พลทหารพิทยุตม์ เสียใจลูกชายไปไม่ถึงฝันจะสอบนายสิบ แต่งชุดทหารมาหาแม่

แม่ร่ำไห้ เผยเพิ่งโทรคุย พลทหารพิทยุตม์ ชี้ ลูกชายพูดเป็นลาง เสียใจลูกชายไปไม่ถึงฝันจะสอบนายสิบ แต่งชุดทหารมาหาแม่
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในงานศพของ พลทหาร พิทยุตม์ โสดา หรือ น้อย อายุ 20 ปี ทหารสังกัด ร.23 พัน 4 บุรีรัมย์ ที่เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ปราสาทตาเมือนธม จ.สุรินทร์ และได้นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ 7 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ กำลังมีการขนย้ายปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานไปที่วัดหนองกง ต.หนองกง อ.นางรอง เนื่องจากสถานที่บ้านคับแคบ
และล่าสุด นางสาวพริ้มเพรา อายุ 38 ปี แม่ของพลทหารน้อย ได้เดินทางจากจังหวัดพิษณุโลก (พ่อแม่แยกทางกัน)มาถึงงานศพของลูกที่บุรีรัมย์แล้ว
นางพริ้มเพรา กล่าวว่า ลูกชายจะโทรศัพท์คุยกับตนตลอด วันที่ 12 ส.ค.ซึ่งเป็นวันแม่ลูกชายโทรมาเวลาประมาณ 20.10 น. ลูกชายโทรมาอวยพรให้แม่ขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงให้แม่มีอายุมั่นขวัญยืน แล้วโอนมาให้แม่ 500 บาท
ตอนนั้นลูกวิดีโอคอลมาหาใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่มีลักษณะการกดดันหรือเก็บกดอะไร บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง แต่เป็นลางสังหรณ์ตอนที่ลูกบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ตายง่ายๆหรอก “กลัวอะไรความตาย” เลยบอกไปว่าอย่าพูดแบบนี้ได้ไหมมันไม่ดี ลูกชายยังพูดหยอกกลับมาอีกว่าตอนนี้ลูกขาขาดนะเรียกรถกู้ภัยให้หน่อย หลังจากนั้นก็โทรคุยมาตลอด จนกระทั่งมารู้ว่าลูกเสียชีวิตดังกล่าว
นางพริ้มเพรา น้ำตาคลอเล่าต่อว่าลูกชายบอกว่าจะไปสอบนายสิบต่อนะ จึงตอบไปว่าถ้าลูกสอบติดก็ถือว่าโชคดีของหนู ลูกชายยังตอบกลับว่าถ้าหนูสอบนายสิบติด จะแต่งชุดทหารไปหาแม่ที่พิษณุโลก เพื่อให้แม่ภูมิใจ เสียใจที่ความฝันของลูกชายไม่เป็นจริง มันไม่ถึงจุดนั้นแล้ว