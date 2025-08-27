คืบหน้าดินสไลด์หมู่บ้านปางอุ๋ง เชียงใหม่ เสียชีวิตเพิ่ม รวมแล้ว 2 ราย ผู้สูญหาย 1 คือ ด.ญ.วัย 12

คืบหน้าดินสไลด์แม่แจ่ม ยืนยันตาย 2 เด็กหญิงสูญหาย 1
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ดินสไลด์เมื่อเวลา 02.50 น.ที่ผ่านมา พื้นที่หมู่บ้านปางอุ๋ง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ล่าสุดพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายหนัก อย่างน้อย 7 หลัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 10 ราย ยืนยันเสียชีวิต 2 ราย สูญหาย 1 ราย เป็นเด็กหญิงอายุ 12 ปี
โดย นพ.จักร์ชัย จิตตะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รายงานว่า รถกู้ชีพกู้ภัยของ อบต.แม่นาจร และ อบต.แม่ศึก นำส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลแล้ว ผู้ป่วยสีแดง 2 ราย มีอาการหายใจลำบาก ให้การดูแลและนำส่งโรงพยาบาลจอมทองต่อไป ผู้ป่วยสีเขียว 4 ราย ส่วนเด็กหญิงอายุ 12 ปี ที่สูญหายยังไม่พบตัว
เบื้องต้นมีการจัดตั้งทีมแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาล และ รพสต.ร่วมกันดูแลผู้ป่วยที่หน้าสถานการณ์สำหรับรองรับผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยที่อาจจะมีมาเพิ่ม พร้อมส่งทีมฟื้นฟูลงพื้นที่ดูแลด้านสุขภาพจิตของผู้ได้รับผลกระทบและผู้เกี่ยวข้องทันที
ขณะที่เวลา 07.00 น. เกิดน้ำท่วมฉับพลัน บริเวณสามแยกหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม หลังฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดคืนที่ผ่านมา น้ำไหลหลากเข้าท่วมผิวถนนในระดับสูง รถเล็กสัญจรลำบาก
เจ้าหน้าที่ได้ประกาศเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางชั่วคราว โดยเฉพาะเส้นหน้าอำเภอ มุ่งหน้าไปเชียงใหม่และไปขุนยวม
ขณะเดียวกันยังมีรายงานว่า หลายจุดในเขตอำเภอแม่แจ่มน้ำกำลังเพิ่มระดับ โดยเฉพาะบริเวณบ้านพักสถานีตำรวจแม่แจ่ม ขณะนี้น้ำเริ่มท่วมถึงชั้น 1 แล้ว