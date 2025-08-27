รักษาการเจ้าอาวาส ชี้ วัดพระบาทน้ำพุ อยู่ในสภาวะวิกฤต วอนสงสารคนป่วย ลืมเรื่องเก่า ช่วยคนที่เดือดร้อน 

รักษาการเจ้าอาวาส เรียกประชุมบุคลากร-ผู้ป่วย ชี้ วัดพระบาทน้ำพุอยู่ในวิกฤต วอนสังคมเห็นใจคนป่วย ลืมเรื่องเก่า ช่วยคนที่เดือดร้อน
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูสุวัฒน์กิตติสาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้เรียกบุคลากร พร้อมทั้งผู้ที่ป่วยโรคเอดส์กว่า100 คนมาประชุม เพื่อแจ้งให้บุคลากรทราบถึงสถานการณ์เหตุการณ์เป็นอยู่ภายในวัด ให้ปรับตัวทำใจต่อสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยปัจจัยที่จะต้องดูแลบุคลากรเพราะการเงินกำลังร่อยหรอลงในไม่ช้านี้
พระครูสุวัฒน์กิตติสาร กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวัดพระบาทน้ำพุ อาตมาได้มารักษาการณ์ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จำต้องทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน ตลอดจนบุุคลากรของวัดนี้ด้วย ได้ให้กำลังใจและให้ทำใจ อยู่ร่วมกันให้ได้ และต้องรักกัน สามัคคีกันไว้ ในยามนี้ ให้ก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้
พระครูสุวัฒน์กิตติสาร กล่าวว่า ส่วนหากผู้ป่วยท่านใด ที่อยากจะกลับไปอยู่บ้าน ก็ยังไม่รู้ว่าญาติพี่น้องที่บ้านเขาจะรับได้ไหม และคิดอย่างใดกับญาติเขาที่ป่วยแล้วกลับไปอยู่บ้าน แต่พูดถึงอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุนี้ ก็สบายดี อยู่กับสังคมที่เขาอยู่ร่วมกันมา ได้บอกกับเขาว่าเราต้องอยู่ด้วยกันให้ในยามวิกฤติเช่นนี้ แม้ว่าในยามนี้วัดมีเงินสดที่ใช้ได้อยู่ 1.8 ล้าน แต่บุคลากรมีอยู่ 200 คน ต้องใช้วันละ 3 แสน จะได้สักกี่วันก็ไม่รู้ ถ้าไม่มีเงินบริจาคเข้ามา ต้องลำบากกันไปหมด
“อาตมาไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน หรือหากใครยังสงสารผู้ป่วยอีก 100 กว่าชีวิตที่นอนป่วยอยู่ จะมาบริจาคเพื่อจิตศรัทธา ก็ย่อมได้ แต่จงคิดว่าช่วยชีวิตคน ให้ลืมเรื่องเก่าๆ ไปซะ นึกว่าช่วยคนที่กำลังเดือดร้อน”พระครูสุวัฒน์กิตติสาร กล่าว
จากนั้นพระครูสุวัฒน์กิตติสาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนผู้ป่วยเอดส์ซึ่งนอนรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยโรคเอดส์ กว่า 80 ชีวิตนอนรอความเมตตาจากประชาชน เพราะขาดเสาหลักไปแล้ว