ไม่มียอมความ! นายกเทศมนตรีราไวย์ เอาเรื่อง นทท.ทำร้ายไลฟ์การ์ด ถึงที่สุด หลังโมโหเตือนห้ามเล่นน้ำ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายเทมส์ ไกรทัศน์ นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดประจำหาดในหาน ถูกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถ่มน้ำลายและรุมทำร้ายร่างกาย หลังจากที่นักท่องเที่ยวไม่พอใจถูกห้ามลงเล่นน้ำ ในเขตปักธงแดง ซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายและมีคลื่นลมแรง
นายเทมส์ กล่าวว่า เหตุการณ์นี้เราเอาเรื่องจนถึงที่สุดไม่มีการยอมความกันง่ายๆ และต้องการเอาเรื่องนี้ให้เป็นเยี่ยงอย่างเพราะถ้าเราปล่อยเรื่องนี้ไปครั้งต่อไปมันก็เกิดขึ้นอีกถือว่าการถ่มน้ำลายใส่บุคลากรของเราเป็นการเหยียดหยาม
นายเทมส์ กล่าวว่า คุณจะมาจากชาติใดสังคมใดก็ตาม ซึ่งมารยาทขั้นต้นคุณต้องมี ทำแบบนี้ผมรับไม่ได้และการล็อกคอเจ้าหน้าที่ของเรา สันนิษฐานได้เลยครับ ดูจากท่าทางมีความรู้ในการต่อสู้แน่นอน ซึ่งนักท่องเที่ยวรูปร่างสูงใหญ่ คาดว่าน่าจะเป็นชาวตะวันออกกลาง ถ้าเจ้าหน้าที่ของเราไม่บิดนิ้วเพื่อให้เขาปล่อยก็ไม่หลุดเหมือนกัน ถือว่าเรารับไม่ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามป้องกันตัวเองแล้ว
เบื้องต้น นักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้เข้าให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฉลอง แล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์ ทำร้ายร่างกายขัดขืนและฝ่าฝืนพนักงานเจ้าหน้าที่ และทราบว่า มีการเจรจาต่อรอง เพื่อจะจ่ายเงิน เป็นเงินจำนวนประมาณ 200,000 บาท ตามที่เป็นข่าว แต่ย้ำว่า เหตุการณ์นี้เราจะไม่ยอมให้เงินมาปิดปากแน่นอน โดยจะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
ในส่วนมาตรการป้องกันเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกนั้น จะต้องมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดให้มากขึ้นและรณรงค์ ให้หน่วยงานต่างๆร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงกฎข้อบังคับในการลงเล่นน้ำทะเลในพื้นที่เพื่อป้องกัน การจมน้ำ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมถึง ปกป้องภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต
ทางด้านเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด กล่าวว่า “การตักเตือน นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ เราต้องปฏิบัติและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทุกคน ซึ่ง ช่วงจังหวะที่เกิดเหตุ เดินเข้าไปบอก นักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำเนื่องจากเป็นพื้นที่สีแดง มีการปักธงแดงอันตราย ทำให้นักท่องเที่ยวไม่พอใจที่ไปขัดใจเขา จึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่มีอาการมึนเมา เป็นเพราะอารมณ์ของเขาล้วนๆ ”
ทางด้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กล่าวว่า “นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้เสนอค่าเยียวยารักษา ซึ่ง ได้พูดคุยผ่านสถานทูต โดยจะต้องทำหนังสือขอโทษนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์และเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดเนื่องจากได้รับผลกระทบในเรื่องภาพลักษณ์ และ อยากให้คนที่กระทำความผิดเข้ามา พบกับนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ด้วยตนเอง ส่วนกระบวนการทางกฎหมาย ยังดำเนินการต่อเนื่อง โดย ยืนยัน จะรักษาศักดิ์ศรีของคนไทย”