ตรวจสอบทอง จากกระดูกมนุษย์ โนนพลล้าน โคราช ตัวอย่างใกล้เคียง ชายฝั่งภาคใต้

ตรวจสอบทอง จากโครงกระดูกมนุษย์ โนนพลล้าน โคราช ตัวอย่างใกล้เคียง ชายฝั่งชุมพร-ระนอง คาดเคยเป็น เมืองท่าสำคัญ โยงการค้าก่อนยุค ปวศ.
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ตามที่สำนักศิลปากรที่ 10 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พบโครงกระดูกและหลักฐานทางโบราณคดี ยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กและสมัยสำริด ที่บริเวณกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออก ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา หรือ “แหล่งโบราณคดีโนนพลล้าน”
ซึ่งได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบ โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำโดย ผศ.ดร.ศุภกร รักใหม่ รองผู้อำนวยการปฏิบัติการและใช้ประโยชน์ระบบลำเลียงแสง ได้วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุของเครื่องประดับทองโบราณ
โดยนำเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยแสงซินโครตรอนหลายๆ เทคนิค มาใช้ในการศึกษา ได้แก่ เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ (XRF) และเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (IR) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ตัวอย่าง ทองด้วยแสงซินโครตรอน สามารถวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบในทอง เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงกับต้นกำเนิดของทองในอดีต ดังนั้น การพบทองที่มีความบริสุทธิ์สูง จึงทำให้สันนิษฐานได้ว่า อาจเป็นทองที่มาจากโพ้นทะเล ผ่านทางการค้าหรือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
และสำหรับการศึกษาตัวอย่างทองคำที่พบในหลุมศพของแหล่งโบราณคดีโนนพลล้าน ทีมนักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนฯ ได้พบตัวอย่าง ทองที่มีองค์ประกอบธาตุใกล้เคียง กับตัวอย่างทองที่พบจากแหล่งโบราณคดี บริเวณชายฝั่ง จ.ชุมพร และ จ.ระนอง ซึ่งสันนิษฐานว่า ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญด้วย จึงเป็นที่น่าสนใจว่า บริเวณประเทศไทยในยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยเหล็ก อาจมีการติดต่อค้าขายกับอาณาจักรโพ้นทะเล หรือชุมชนชายฝั่งทะเล ลึกเข้ามาถึงดินแดนภาคอีสานหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียด และจำเป็นต้องมีการบูรณาการข้อมูลทางโบราณคดีจากหลายแหล่งหลายด้าน เพื่อหาหลักฐานทางวิทยาศาตร์ต่อไป
