ครอบครัวเข้าเยี่ยม พลทหารอดิศร เปิดใจทั้งน้ำตา เผย ลูกบ่นทำผ้าถุงแม่หาย ก่อนเหยียบกับระเบิดขาขาด
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ่อ-แม่ และแฟนสาว ลูกสาววัย 3 ขวบ พร้อมญาติของ พลทหาร อดิสร ป้อมกลาง อายุ 22 ปี สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 ถูกทุ่น ระเบิดPMN-2 ข้อเท้าข้างขวาขาด ขณะออกไปเดินลาดตระเวนแนวบริเวณหน้าบังเกอร์ 11-12 ด้านขวาของปราสาทตาควาย ได้เดินทางมาถึง รพ.สุรินทร์ เพื่อรอเข้าเยี่ยมดูอาการ ณ ชั้น 3 ตึกอุบัติเหตุ
นางสาวเสาวลักษณ์ ป้อมกลาง อายุ 46 ปี แม่ของพลทหารอดิสร กล่าวด้วยน้ำตาว่า ตนเหมารถตู้มาพร้อมกับครอบครัวและญาติ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับลูกชายเลย ก่อนหน้านี้ที่อวยพรให้ปกปักรักษาลูกชายบอกว่าเคยโดนระเบิดแต่หลบได้ แต่เพื่อนในชุดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ก่อนหน้าที่จะเหยียบกับระเบิดโทรมาบอกแม่ว่าชายผ้าถุงที่ให้ไว้หาย
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะฝากอะไรถึงทางฝั่งกัมพูชาเรื่องเกี่ยวกับกับระเบิด แม่พลทหารอดิศรก็พูดอะไรไม่ออก แต่ก็อยากบอกว่าอยากให้รัฐบาล “เอาให้หนัก” ก่อนจะร้องไห้ เพราะพูดอะไรไม่ออก
ทางด้านนายไหล ปัอมกลาง พ่อของพลทหารอดิสร บอกว่า รู้สึกภูมิใจมาก ลูกได้ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายรักษาชายแดน แล้วก็ให้กำลังใจทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ รวมทั้งให้กำลังใจแม่ทัพด้วย
ก่อน เข้าเยี่ยมอาการของพลทหารอดิสร โดยแพทย์อนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้เฉพาะพ่อแม่ญาติพี่น้องเท่านั้น ส่วนอาการของพลทหารอดิสร ปลอดภัยแล้วอยู่ในห้องปลอดเชื้อ แล้วอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด