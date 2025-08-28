ปลัดเทศบาลพบตร. แชตคุกคามน.ศ.ฝึกงาน เอาตำแหน่งประกัน นอภ.สั่งย้าย ช่วยราชการท้องถิ่นปราจีนฯ

ดำเนินคดีปลัดเทศบาล ส่งลิงก์หนังโป๊ผ่านไลน์ น.ศ.สาวฝึกงาน ตร.ให้ประกัน ด้านนายอำเภอขอย้ายปลัดมาช่วยราชการที่ท้องถิ่น จ.ปราจีนบุรี ขณะที่สถานศึกษาขอตัว น.ศ.กลับแล้ว
จากกรณีปลัดเทศบาลแห่งหนึ่งลวนลามนักศึกษาฝึกงาน พร้อมส่งลิงก์ภาพโป๊ผ่านไลน์ให้เด็กดู โดยแม่เด็กสุดทนพาลูกเข้าแจ้งความ สภ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี วอนให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการสืบสวน สอบสวน และดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เมื่อเวลา 20.20 น. วันที่ 28 สิงหาคม พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี กล่าวว่า หลังทราบเรื่องดังกล่าวได้สั่งการให้ ร.ต.อ.สมบัติ วังวล รอง สว.สอบสวน.สภ.ประจันตคาม ดำเนินการสอบสวน หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
โดยวันนี้ (28 ส.ค.) เวลาประมาณ 18.30 น. สภ.ประจันตคาม ได้ติดตาม นาย ร. ปลัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งใน จ.ปราจีนบุรี มาทำการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหากระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี โดยประทุษร้ายแก่กายหรือจิตใจด้วยวิธีอื่นใดซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ทั้งนี้ ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และได้ใช้ตำแหน่งตนเองยื่นขอประกันตัว
อย่างไรก็ดี จากการพิจารณาผู้ต้องหาไม่มีลักษณะที่จะหลบหนี ประกอบกับรับราชการ มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นการสอบสวน
ด้านนายกองตรีปพนศักดิ์ ขันติชัยมงคล นายอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า ให้นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนั้นทำการสอบสวนวินัยข้าราชการตามข้อเท็จจริง พร้อมขอย้ายตัวปลัดมาช่วยราชการที่ท้องถิ่น จ.ปราจีนบุรี ให้เกิดความเรียบร้อย ไม่ยุ่งเกี่ยวระหว่างตรวจสอบตามกระบวนการตรวจสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยในกระบวนการสอบสวนคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นั้น ผลจะแล้วเสร็จภายใน 15 วัน ซึ่งจะแจ้งสื่อมวลชนทราบต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (28 ส.ค.) สถานศึกษาที่เป็นต้นสังกัดของนักศึกษา ได้มาพบนายกเทศมนตรีตำบลที่เกิดเหตุ พร้อมขอตัวนักศึกษากลับคืนสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยแล้ว