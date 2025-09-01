รฟท. แจ้ง กัก 6 ขบวนรถไฟระหว่างสถานีหาดใหญ่-สุไหงโกลก เพื่อเก็บกู้วัตถุต้องสงสัย หลังจนท.ตรวจพบห่างทางรถไฟ 50 เมตร ระหว่างสถานีสุไฟงปาดี-โต๊ะเด็ง
จากกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดเผายางรถยนต์ 5 อำเภอ 6 จุดในจ.นราธิวาส ตั้งแต่เวลา 19.50 น.ของคืนวันที่ 31 สิงหาคม ถึงเวลา 00.30 น.ของคืนวันที่ 1 กันยายน 68 ทำให้คนเจ็บ 2 คน รถยนต์เสียหาย 1 คัน กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายได้ 6 คนนั้น
อ่าน : ป่วนนราธิวาส คนร้ายวางระเบิดเผายางรถยนต์ 5 อำเภอ 6 จุด วงจรปิดจับภาพชัด
เมื่อวันที่ 1 กันยายน การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งผ่านเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย ระบุว่า เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (1 กันยายน 2568) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้รับแจ้งว่า พบวัตถุต้องสงสัยบริเวณทางรถไฟ ระหว่างสถานีสุไหงปาดี – โต๊ะเด็ง จังหวัดนราธิวาส โดยตรวจพบห่างจากแนวทางรถไฟประมาณ 50 เมตร ซึ่งทันทีที่ได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่จึงรีบดำเนินการปิดกั้นพื้นที่และเส้นทางการเดินรถ พร้อมทั้งประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบเส้นทางอย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเดินรถได้ตามปกติในเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันนี้
อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ จำเป็นต้องกักขบวนรถที่ให้บริการชั่วคราว จำนวน 6 ขบวน ได้แก่
1. ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณที่ 37 กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโกลก
2. ขบวนรถเร็วที่ 171 กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโกลก
3. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 448 สุไหงโกลก – สุราษฎร์ธานี
4. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453 ยะลา – สุไหงโกลก
5. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463 พัทลุง – สุไหงโกลก
6. ขบวนรถสินค้าห่อวัตถุด่วนที่ 985 กรุงเทพ (หัวลำโพง) – สุไหงโกลก
การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และยืนยันว่า จะดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถไฟ