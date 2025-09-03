เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย คดีหนุ่มปืนโหดยิงแม่ยายดับ หลังถูกจับได้แอบคุยน้องเมียวัย 13

คืบหน้า ลูกเขยยิงแม่ยายและญาติเสียชีวิต ล่าสุดดับเพิ่มอีก 2 ราย
จากกรณีนายเกียรติศักดิ์ หรือหนุ่ม อายุ 35 ปี ก่อเหตุยิง นางทัศนี อายุ 46 ปี ซึ่งเป็นแม่ยายเสียชีวิต และยังไปยิงผู้อื่นบาดเจ็บอีก 3 ราย ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ อายุ 43 ปี น้องของนางทัศนี, ด.ญ.เพ็ญ (นามสมมุติ) อายุ 13 ปี และนายอนุรักษ์ หรือ อบต.นุ อายุ 36 ปี ก่อนที่นายเกียรติศักดิ์จะยิงตัวเองเสียชีวิตบนรถสิบล้อ อย่างไรก็ดี จากการเปิดเผยของ อายุ 26 ปี ภรรยาของผู้ก่อเหตุ ระบุว่า ครอบครัวของตนจับได้ว่าสามีซึ่งอยู่กินมา 7 ปี และมีลูกชาย 1 คน อายุ 5 ขวบ แอบคุยกับน้องสาวตน ซึ่งอายุ 13 ปี เชิงชู้สาวมานานแล้ว แต่ยังไม่มีหลักฐาน วันนี้จึงนัดไปคุยกันที่บ้านพี่ชายสามีที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นั้น
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านเกิดเหตุใน ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พบพ่อกับแม่ของ น.ส.ทัศนี เดินทางมาทำความสะอาดบ้านและเก็บข้าวของ เมื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น ได้รับคำตอบเพียงว่าไม่ทราบเรื่อง เพียงแต่มาช่วยเก็บกวาดบ้านเท่านั้น ส่วนกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบ เนื่องจากมีการดึงกล้องออก เพราะไม่อยากให้ลูกเขยโหดทราบการเคลื่อนไหว
ล่าสุดมีรายงานว่า นายชัยวัฒน์ได้เสียชีวิตแล้วหลังจากส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลปทุมธานี ส่วน ด.ญ.เพ็ญ (นามสมมุติ) อายุ 13 ปี ก็เสียชีวิตแล้วเช่นกัน หลังจากนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลธัญบุรี
เบื้องต้นญาติผู้เสียชีวิตจะเดินทางไปรับศพนายเกียรติศักดิ์ ผู้ก่อเหตุ และ น.ส.ทัศนีย์ ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
