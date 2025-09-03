ระดมกำลังตร. ไขปมฆ่ายัดกระเป๋า พลทหารเฝ้าอ่างเก็บน้ำเผย 5 วันก่อนมีคนลักลอบเข้ามากลางดึก
กรณีพบศพหญิงสาว ยังไม่ทราบสัญชาติ ถูกฆ่ายัดใส่กระเป๋าเดินทาง ใช้แผ่นดัมเบล น้ำหนักรวม 15 กก.ถ่วง แล้วนำไปโยนทิ้ง อ่างเก็บน้ำ หมู่ 11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (ท้องที่ สภ.ห้วยใหญ่) โดยคาดว่าศพเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำ 5 วัน ตามที่มีข่าวเสนอไปแล้วนั้น
อ่านข่าว – สยอง! นักกีฬาทีมชาติซ้อมพายเรือ เจอศพ ‘หญิงปริศนา’ ถูกฆ่ายัดกระเป๋า ใส่ดัมเบลถ่วงน้ำ
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุด ที่ห้องประชุม สภ.ห้วยใหญ่ พ.ต.อ.ชาตรี สุขศิริ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พร้อมด้วย ทีมสืบสวน สภ.ห้วยใหญ่, ตำรวจชุดสืบสวน ภ.จว.ชลบุรี, สืบสวน ภ.2, สืบสวน ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน 2 ชลบุรี (พฐ.) ได้ร่วมกันประชุมสรุปผลคดีนี้ในเบื้องต้น เพื่อคลี่คลายคดีนี้
การประชุมใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง ก่อนจะมีการแบ่งหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนเพื่อคลี่คลายคดีนี้ ซึ่งจากการตรวจสอบบาดแผลเบื้องต้นในร่างของผู้ตาย พบร่องรอยเขียวช้ำที่บริเวณลำคอ, กลางหน้าอก, และที่บริเวณดั้งจมูก อีกทั้งยังพบร่องรอยลายนิ้วมือแฝงที่บริเวณแผ่นดัมเบล ที่ใช้ในการถ่วงน้ำหนัก ในกระเป๋าเดินทาง ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานได้ทำการเก็บรายลายนิ้วมือนำไปตรวจสอบ ส่วนร่างผู้เสียชีวิต จะมีการส่งชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง รวมถึงการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล ว่าผู้ตายเป็นใคร
ขณะที่ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจในที่เกิดเหตุ โดยพบว่าอ่างเก็บน้ำดังกล่าว อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ ปัจจุบันสมาคมเรือพาแห่งประเทศไทย ได้ใช้เป็นที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาเรือพาย และเตรียมสู้ศึกซีเกมส์ที่จะถึงนี้ โดยอ่างเก็บน้ำดังกล่าว สามารถเข้าได้ 3 ทาง โดย 2 หลัก จะเข้าทาง บ้านสำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ส่วนทางที่ 3 เข้าได้จาก ริมถนนสาย 331 (สัตหีบ-ฉะเชิงเทรา) ซึ่งเส้นทางนี้ค่อนข้างที่จะเดินทางได้อย่างลำบากเนื่องจากเป็นป่า และเป็นถนนลูกรัง
ตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณจุดต้องสงสัย ที่คาดว่าน่าจะนำศพมาทิ้ง ซึ่งอยู่บริเวณสันเขื่อน ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านพักของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอ่างเก็บน้ำ แต่การสำรวจเป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะก่อนหน้า เมื่อ 3 วันก่อน มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้ร่องรอยบริเวณดังกล่าวหายไป จึงยากกว่าการตรวจสอบ
ด้าน พลทหารภัคธร พันแจ่ม อายุ 22 ปี ทหารเรือ ที่เฝ้าพื้นที่อ่างเก็บน้ำ เปิดเผยว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่การดูแลของทหารเรือ แต่มีนักกีฬาพายเรือทีมชาติมาเก็บตัวฝึกซ้อม ปกติจะไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาหาปลา แต่ก็มีคนลักลอบ โดยก่อนหน้าประมาณ 5 วัน เวลาประมาณ 22.00 น. มีแสงไฟคล้ายไฟฉาย ก็นึกว่าคนมาหาปลา อีกทั้งเมื่อ 3 วันก่อน ตั้งแต่เวลาประมาณ 3 ทุ่มกว่าๆ จะมีเสียงหมาหอนตลอดทั้งคืน ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติมากเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อน จนมาวันนี้มาพบศพ ถูกฆ่ายัดใส่กระเป๋าดังกล่าว
