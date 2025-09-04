เปิดจดหมายสุดท้าย เจ้าอาวาสวัดดังเชียงใหม่ มรณภาพในห้องเก็บของ เผย เครียดทำบัญชีวัด

เปิดจดหมายสุดท้าย อดีตเจ้าอาวาสวัดดังเชียงใหม่ มรณภาพในห้องเก็บของ เผย เครียดทำบัญชีวัด
จากกรณี พบ พระครูวิสุทธิ์วรญาณ อดีตเจ้าอาวาสวัดแม้โจ้ ผูกคอเสียชีวิตภายในห้องเก็บของในศาลาวัดที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเบื้องต้นสอบถามชาวบ้านบอกว่า ท่านป่วยมีโรคประจำตัว เข้าโรงพยาบาล 2-3 ครั้งแล้ว สันนิษฐานน่าจะมาจากปัญหาสุขภาพ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 กันยายน เพจ ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา ได้โพสต์จดหมายเขียนมือโดยเผยว่าเป็น จดหมายลาของ พระครูวิสุทธิ์วรญาณ ระบุข้คอวามว่า “เปิดจดหมาย..อำลา พระครูวิสุทธิ์วรญาณ อดีตเจ้าอาวาสวัดแม้โจ้ ระบุ เครียดทำบัญชีวัด”
ตอนหนึ่งในจดหมายระบุว่า “เครียดการกับการมาทำบัญชีรายรับรายจ่าของวัด ไม่มีใครทำให้ ที่ผ่านมาทำไม่เป็นเพราะไม่รู้ ผ่านการอบรมมาก็ยังทำไม่เป็น นอนไม่หลับมาหลายคืน จนต้องไปพบหมอที่โรงพยาบาล ขอยานอนหลับมากินแต่ก็ยังนอนไม่หลับ”
