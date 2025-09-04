เมียนมา ส่งทหารยึดคืนพื้นที่หมู่บ้านติ่นกานหยิ่นหน่อง จากกะเหรี่ยง ด้านติดอ.พบพระ 2 ฝ่ายใช้โดรนถล่มใส่กัน
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากชายแดนไทย เมียนมา ด้าน อ.พบพระ จังหวัดตาก ว่า ทหารเมียนมา กับฝ่ายทหารสหภาพแห่งชาติเคเอ็นยู. ยังคงสู้รบกันบริเวณตรงข้ามบ้านช่องแคบ ตำบลช่องแคบ อ.พบพระ โดยล่าสุดฝ่ายทหารเมียนมาได้ส่งโดรนพลีชีพไปลงที่มั่นของทหารกะเหรี่ยง จำนวน 2 ลูก ทำให้อาคารสำนักงานเสียหาย แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ และก่อนหน้านี้ฝ่ายกะเหรี่ยง ได้ใช้โดรน ไปทิ้งระเบิดค่ายทหารเมียนมาเช่นกัน
นอกจากนี้ทหารเมียนมายังได้ส่งกำลังทหารประชิดหมู่บ้านติ่นกานหยิ่นหน่อง จ.เมียวดี ตรงข้ามบ้านริมเมย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด ทำให้ฝ่ายเคเอ็นยู.กับฝ่ายต่อต้านพีดีเอฟ.ที่ยึดพื้นที่ไว้ ได้โจมตีฝ่ายทหารเมียนมา จนมีการสู้รบกันอย่างหนัก ซึ่งทั้งสองฝ่ายรบกันด้วยอาวุธหนัก และอาวุธประจำกาย เสียงปืนใหญ่ดังกึกก้องถึงพื้นที่ชายแดนประเทศไทย
แหล่งข่าวจากฝ่ายความมั่นคงจังหวัดตาก แจ้งว่า ก่อนหน้านี้ ทหารเมียนมาจากค่ายไหล่วะ ได้ยิงอาวุธหนักเป็นระยะ ๆ เข้าไปยังเป้าหมายบริเวณพื้นที่บ้านทีมูทะ , บ้านนุโพ ,บ้านแม่กะไน และ บ้านโด่งตะดา อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ด้านตรงข้าม บ้านริมเมย หมู่ที่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านดังกล่าว เป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านทหารเมียนมา
สำหรับการสู้รบดังกล่าว หน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด กองกำลังนเรศวร ยังคงวางกำลังเฝ้าตรวจ ติดตามสถานการณ์ เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย ของกองกำลังติดอาวุธต่างชาติ และดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน