ตร.คาดคนร้าย ใช้ปืนติดลำกล้อง ยิงดับเจ้าของล้งทุเรียนดังเบตง พร้อมเร่งสอบสวนสาเหตุ

ตร.ลงพื้นที่ เหตุเจ้าของล้งทุเรียนดังเบตง ถูกยิงดับ คาดคนร้าย 2 ราย ใช้ปืนติดลำกล้องก่อเหตุ ก่อนหลบหนี ลูกน้องเล่า เจ้านายใจดีกับพนง.มาก
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายประเสริฐ คณานุรักษ์ อายุ 68 ปี เจ้าของล้งรับซื้อทุเรียนโกซาน บริเวณ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา พบเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ เมื่อกลางดึกวานนี้ (3 ก.ย.) ล่าสุด ด้านนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดสืบสวนสอบสวน ลงพื้นที่ที่ล้งรับซื้อทุเรียนโกซาน
ที่เกิดเหตุ พบว่ามีรถกระบะที่นำทุเรียนมาส่งจอดอยู่หลายคัน และมีพนักงาน และชาวสวน พ่อค้าที่นำทุเรียนมาส่งขายจำนวนมาก โดยนะหว่างเกิดเหตุ นายประเสริฐ นั่งอยู่กับพนักงานร้าน ก่อนถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิด เข้าที่ศีรษะ จำนวน 1 นัด เสียชีวิตคาเก้าอี้พลาสติก
โดยกระสุนเข้าศีรษะด้านข้าง ทะลุตาข้างซ้าย ทางตำรวจคาดว่า คนร้ายทั้ง 2 ราย ซุ่มยิง ก่อนจะพบร่องรอยการหลบหนี โดยหมอบคลานตามโพลงหญ้าไปบริเวณหลังล้งทุเรียน คาดว่าใช้อาวุธปืนติดลำกล้องในการยิง ส่วนสาเหตุตั้งไว้หลายประเด็น ทั้งเรื่องส่วนตัว ปัญหาทางธุรกิจ และการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ และจะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
สอบถาม นายณัฐวุฒิ คนงานล้งทุเรียนโกซาน เล่าว่า นายประเสริฐเป็นคนใจดีกับลูกน้อง และชาวบ้านในพื้นที่มาก ยืนยันว่าไม่เคยบาดหมางใจกับใคร รู้สึกเสียใจที่คนดีต้องจากไป ที่ผ่านมา เมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องราคาทุเรียนมีราคาตกต่ำมาก
ตั้งแต่นายประเสริฐมารับซื้ออยู่ล้งนี้มา 6 ปี ทำให้ราคาทุเรียนหน้าสวนขึ้นมาทุกปี และทำให้ชาวสวนในพื้นที่ต้องไปขายทุเรียนไกลถึงตัวจังหวัด โดยราคาทุเรียนก่อนนายประเสริฐถูกยิงเสียชีวิต ราคาของเกรด A B C จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 115 บาท ซึ่งทำให้ชาวสวนพอใจมาก