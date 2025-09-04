ชาวบ้านเรียกร้องนักการเมือง หยุดแย่งชิงอำนาจ สนใจ ‘บ้านหนองจาน’ บ้าง โอดไม่มีรมต.ห่วงใยเลย

ชาวบ้านหนองจาน เรียกร้องนักการเมืองหยุดแย่งชิงอำนาจกันได้แล้ว หันมาดูแลชาวบ้าน ดูแลทหารบ้าง
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 4 กันยายน ที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าหลังจากทหารกัมพูชาเกณฑ์ชาวบ้านจำนวนมากมากดดัน ยั่วยุ ด่าทอ รวมทั้งทำร้ายร่างกายทหารไทย เพื่อให้ทหารหมดความอดทนอดกลั้น
สำหรับประชาชนชาวไทย พบว่าเจ้าหน้าที่ห้ามปรามไม่ให้เดินทางเข้าไปในบริเวณที่เคยรวมกลุ่มทวงคืนแผ่นดิน เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์บานปลาย เพราะในกลุ่มชาวเขมรที่กำลังด่าทอทหารไทยอยู่นั้น มีกองกำลังทหารเขมรจำนวนหนึ่งแฝงตัวเข้ามากับชาวบ้าน เกรงว่าทหารเหล่านี้จะใช้อาวุธทำร้ายคนไทยที่รวมกลุ่มกันอยู่ อาจทำให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลายเกินความควบคุม
อย่างไรก็ดี ยังคงมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งรวมตัวกันดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆ และมีบางส่วนฝากบอกถึงนักการเมืองในสภาให้หยุดทะเลาะกัน หยุดแย่งชิงอำนาจกันได้แล้ว หันมาดูแลชาวบ้าน ดูแลทหารบ้างว่าเดือดร้อน ลำบากกันอย่างไรบ้าง ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์บ้านหนองจานมีเพียง ส.ส.ในพื้นที่คนเดียวที่ลงไปดูแลชาวบ้าน ไม่เคยมีรัฐมนตรีคนใดเลยที่เป็นห่วงประชาชน