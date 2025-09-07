กะเหรี่ยงส่งกำลังเสริม เตรียมสกัดทหารเมียนมา ยึดเส้นทางสายยุทธศาสตร์คืน

สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง ส่งกำลังไปเสริมทางกอกาเลก-ติ่นกานยินหน่อง ร่วมกับพีดีเอฟ หลังทหารเมียนมาจะยึดถนนหลวงคืน มีจุดหมายเปิดทางหลวงให้ปกติก่อนเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 7 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) จากพื้นที่ตรงข้ามบ้านวาเล่ย์ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก ได้กระจายกำลังทหารไปยังพื้นที่ถนนสายเมียวดี ติ่นกานยินหน่อง และกอกาเลก เพื่อไม่ให้ทหารเมียนมายึดคืนไป หลังจากฝ่ายเคเอ็นยูร่วมกับกองกำลังปกป้องประชาชน (พีดีเอฟ) ยึดเส้นทางและเมืองกอกาเลก พร้อมด้วยหมู่บ้านติ่นกานยินหน่องไปนานหลายเดือน ขณะที่ฝ่ายเมียนมามีแผนจะยึดคืนทั้งหมด และเป็นไปตามคำสั่งของ พล.อ.โซวิน รอง ผบ.สส.เมียนมา
ฝ่ายเมียนมาแจ้งว่า การยึดคืนถนนสายติ่นกานยินหน่อง จ.เมียวดี ตรงข้าม อ.แม่สอด และเมืองกอกาเลก ของ พล.อ.โซวิน เพราะต้องการทำลายระบบการจัดเก็บภาษีเถื่อนจากพ่อค้าเมียนมาของฝ่ายต่อต้าน และนำเงินไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อโจมตีทหารเมียนมา จึงต้องการตัดรายได้ และต้องการเปิดเส้นทาง รวมทั้งการซ่อมสะพานที่ถูกวางระเบิดจนได้รับความเสียหาย เพื่อให้ใช้การได้ตามปกติ ซึ่งจะทำให้รถยนต์สินค้าจากชายแดนไปมาได้โดยสะดวก นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมาก็จะมีรายได้มากขึ้น จากการที่ฝ่ายต่อต้านจะมีรายได้ลดลง
- เมียนมา ส่งทหารยึดคืนพื้นที่หมู่บ้านติ่นกานหยิ่นหน่อง จากกะเหรี่ยง ด้านติดอ.พบพระ 2 ฝ่ายใช้โดรนถล่มใส่กัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสู้รบบริเวณค่ายทิชะเล ตรงข้ามบ้านวาเล่ย์ ฝ่ายเคเอ็นยูยังคงวางกำลังปิดล้อมฝ่ายทหารเมียนมาไว้ เพียงแต่ไม่เข้าโจมตีเท่านั้น เพราะต้องการนำทหารไปช่วยทหารที่จะต้องต่อต้านกับทหารเมียนมาที่ส่งกำลังมาเสริม
แหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคงไทยแจ้งว่า ทหารเมียนมาจะปราบปรามฝ่ายกะเหรี่ยงที่ต่อต้านให้หมดไปจากพื้นที่กอกาเลกและติ่นกานยินหน่อง เพื่อเตรียมการเลือกตั้งในเดือนธันวาคม 2568 นี้
อย่างไรก็ดี ทหารไทยตามแนวชายแดน จ.ตาก โดยทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด กองกำลังนเรศวร ยังคงวางกำลังตามแนวชายแดนทุกจุด เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยของไทย เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะมีการสู้รบใหญ่ขึ้นมาอีก หากทหารเมียนมาลงมาในพื้นที่ จ.เมียวดี เต็มรูปแบบอีก