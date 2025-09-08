ชาวบ้านเล่านาทีหนุ่ม 17 เข็นจยย.ลุยน้ำ ถูกไฟชอร์ตดับ เจ้าหน้าที่เร่งสอบหาหน่วยงานรับผิดชอบ
จากกรณีเมื่อกลางดึกวันที่ 8 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา มีเหตุสลดชายถูกไฟรั่วช็อตเสียชีวิต บนถนนแพรกษา ช่วงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ก่อนถึงร้านบอยสติกเกอร์ มุ่งหน้าคลองเก้า อำเภอเมืองสมุทรปราการ หลังฝนตกหนักและน้ำท่วมขังถนนเป็นวงกว้าง ผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือ นายธนากร อายุ 17 ปี
ขณะเกิดเหตุกำลังเข็นรถจักรยานยนต์ลุยน้ำท่วม จังหวะนั้นมีรถกระบะโตโยต้า วีโก้ขับผ่านมาด้วยความเร็ว น้ำกระแทกร่างของผู้ตายจนเซไปชนกับแบร์ริเออร์กั้นช่องจราจร ซึ่งติดตั้งอยู่ในโครงการก่อสร้างยกระดับถนนเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยบนแบร์ริเออร์มีสายไฟพาดเชื่อมต่อกับไฟส่องสว่างกลางคืน ปรากฏว่ามีกระแสไฟรั่ว ส่งผลให้ผู้ตายถูกไฟชอร์ตล้มฟุบเสียชีวิตคาที่
เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายสมศักดิ์ อายุ 40 ปี ชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์ เปิดเผยว่า ขณะนั้นตนตั้งใจจะตะโกนบอกน้องให้หลบ เพราะรู้ว่าบริเวณดังกล่าวมีไฟรั่ว แต่พอดีรถกระบะขับผ่านมา ทำให้น้ำซัดร่างน้องไปโดนแบร์ริเออร์ที่มีไฟรั่ว
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนได้ยินเสียงน้องร้อง ‘โอ้ย’ ก่อนจะล้มลงไป ตนจึงพยายามวิ่งเข้าไปช่วย แต่พอเข้าใกล้กลับถูกกระแสไฟฟ้าชอร์ตจนต้องถอยออกมา ก่อนจะไปหาไม้มาช่วยเขี่ยร่างออกมา ใช้เวลานานกว่า 20 นาทีจนกู้ภัยมาถึง จึงช่วยกันลากออกมาปั๊มหัวใจ แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและหน่วยกู้ภัย เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบสายไฟเชื่อมต่อไฟส่องสว่างพาดอยู่บนแบร์ริเออร์กั้นช่องทางจริง และมีร่องรอยไฟรั่ว เจ้าหน้าที่ได้ตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัย พร้อมเก็บหลักฐานเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
เบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบความรับผิดชอบของหน่วยงานและผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้อง