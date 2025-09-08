เมียนมาส่งเครื่องบิน YAK-130 ถล่มกะเหรี่ยง ใกล้ชุมชนคนจีน หวังยึดคืนพื้นที่ให้จบก่อนเลือกตั้ง ธ.ค.68

ทหารเมียนมา ส่งเครื่องบิน YAK-130 ทิ้งระเบิดใส่ฝ่ายกะเหรี่ยง ใกล้ชุมชนชาวจีน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน .ตาก ว่าทหารเมียนมาใช้อากาศยานแบบ YAK-130 จำนวน 2 ลำ ทิ้งระเบิดใส่กองกำลังทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง บริเวณค่ายผาลู จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ด้านตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงศ์ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 1 กม. เบื้องต้นยังไม่ทราบรายงานความเสียหาย
ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณดังกล่าวห่างจากชุมชนชาวกะเหรี่ยงราว 500 เมตร มีอาคารโรงแรม ที่พัก และอาคารที่เกี่ยวกับสแกมเมอร์ออนไลน์ตั้งสูงตระหง่าน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพทหารเมียนมาเริ่มกดดันฝ่ายชนกลุ่มน้อยอย่างหนัก โดยเฉพาะฝ่ายกองกำลังเคเอ็นยูที่แข็งกร้าวมากที่สุด โดยฝ่ายเมียนมาจะยึดพื้นที่คืนทั้งหมด หลังจากเคเอ็นยูสามารถยึดที่มั่นของทหารเมียนมาโดยส่วนมากได้แล้ว ตั้งแต่ด้านตรงข้าม อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.อุ้มผาง
ทั้งนี้ เพื่อให้เสร็จภารกิจก่อนการเลือกตั้งในเดือนธันวาคม 2568 ขณะที่ฝายต่อต้าน ทั้งเคเอ็นยูและกองกำลังพิทักษ์ประชาชน หรือพีดีเอฟ ก็มีแผนทีจะยึดพื้นที่ของทหารเมียนมาตามแนวชายแดนทั้งหมด