ขวัญชัย อดีตแกนนำคนเสื้อแดงอุดรฯ เสียใจพูดไม่ออกอดีตนายกฯ ทักษิณ ติดคุก
กรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำสั่งให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการบังคับโทษจำคุก 1 ปี เนื่องจากการเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่นับว่าเป็นการบังคับโทษตามกฎหมาย จึงมีคำสั่งให้บังคับโทษจำคุกนายทักษิณ 1 ปี โดยมีการคุมตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ทันที
วันที่ 9 กันยายน ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้าน นายขวัญชัย สาราคำ หรือไพรพนา อายุ 67 ปี อดีตแกนนำคนเสื้อแดงอุดรธานี และอดีตแกนนำคนเสื้อแดงภาคอีสาน ซึ่งนายขวัญชัย กำลังดูการถ่ายทอดสด ศาลฎีกาฯ ตัดสินคดีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คดีชั้น 14 ที่ห้องรับแขกภายในบ้าน โดยมีนางอาภรณ์ สาราคำ อดีต ส.ว. และอดีต ส.ส. ภรรยาคอยดูแล
เนื่องจากนายขวัญชัย มีสุขภาพไม่แข็งแรง สายตาพร่ามัว พูดช้า เพราะจดจำเรื่องราวในอดีตไม่ค่อยได้ โดยนางอาภรณ์ ได้นำรูปภาพที่เคยถ่ายกับนายทักษิณ มาใส่กรอบตั้งโชว์ไว้ที่ห้องรับแขก ส่วนเรื่องราวในอดีตที่เคยไปร่วมชุมนุมก็คิดไม่ออก
หลังศาลฎีกาฯ ตัดสินนายทักษิณ 1 ปี และคุมตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ทันที ผู้สื่อข่าวได้ถามความรู้สึกนายขวัญชัย ว่ารู้สึกอย่างไร ที่ศาลตัดสินให้นายทักษิณ อดีตนายกรัฐมนตรีติดคุก 1 ปี
ซึ่งนายขวัญชัย ได้แต่นิ่งเงียบ ไม่แสดงความคิดเห็น ได้แต่สายศีรษะไปมา พูดแต่ว่าคิดไม่ออก แต่นางอาภรณ์ก็พยายามถามความรู้สึก แต่ก็บอกว่าเสียใจคิดไม่ออก แต่เป็นกำลังใจให้พรรคเพื่อไทยทุกคน