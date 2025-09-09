พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เลื่อนยศ‘ร.ต.ท.ประจักษ์’ เป็น ‘พ.ต.อ.’ หลังถูกยิงดับขณะจับแก๊งค้ายาภูเก็ต
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ร.ต.ท. ประจักษ์ ทหารไทย รองสารวัตร กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายกองเอก อดุลย์ ชูทองรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น พล.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับการ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรทุกสภ.สังกัด ตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต อดีตข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และครอบครัวของ ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย เข้าร่วมพิธี ฯ ณ ศาลาพระครูปริยัตยานุยุต วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
อ่านข่าว – สืบภูเก็ต ล้อมจับแก๊งค้ายา ยิงปะทะตำรวจดับ 1 นาย จับตายคนร้าย 1
พล.ต.ต.ศรัญญู ขำนาญราช รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มีความตั้งใจทำงาน โดยสูญเสีย ร้อยตำรวจโทประจักษ์ ทหารไทย รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้เข้าไปจับกุมคนร้ายคดียาเสพติด ถูกคนร้าย ใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิต
ทางร้อยตำรวจโทประจักษ์เป็นตำรวจที่มีความรู้ความสามารถตั้งใจทำงาน ในครั้งนี้เรามีความเสียใจที่สูญเสียคนดีๆ ทางผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดูแลสวัสดิการ ขั้นพิเศษ ตลอดจนสิทธิทายาทที่เป็นตำรวจผู้วายชนม์ เป็นการทดแทน ซึ่งไม่สามารถชดเชยชีวิต ของผู้ตายได้ จึงมีความเสียใจ
ทางเจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างพิจารณาบำเหน็จชั้นยศ เป็นพิเศษ อาจจะเป็น 7 ชั้นยศ หรือ 9 ชั้นยศ แล้วแต่เจ้าหน้าที่พิจารณา เนื่องจากมีการเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ระหว่างการนำเสนอเรื่องนี้ ซึ่งเรื่องการดูแลครอบครัว ของผู้เสียชีวิตให้สิทธิทางญาติให้เป็นข้าราชการตำรวจตามผู้ที่เสียชีวิตคงต้องให้ทางครอบครัวหารือกันว่าจะเอาใครจะเป็นจะเป็นภรรยาหรือลูกก็ได้โดยให้สิทธิเป็นตำรวจ ส่วน เงินฌาปนกิจศพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเงินชดเชยให้กับครอบครัว รวมทั้ง มีหลายหน่วยงานร่วมมอบให้กับครอบครัวของ ร้อยตำรวจโทประจักษ์ แล้ว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญการปราบปรามยาเสพติด โดยรายนี้มีการจับกุม และขยายผล ไปยังกลุ่มที่ร่วมกันค้ายาเสพติด โชคไม่ดีที่ คนร้ายมีอาวุธปืน ใช้ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต เราจะไม่ลดละ ความตั้งใจ ในการใช้กฎหมายในการจับกุมผู้กระทำความผิดต่อไป ทางผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นสั่งการออกมาตรการต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งการทำงานมีความเสี่ยง ตำรวจทุกคนยอมรับความเสี่ยงอยู่แล้วในการทำงานถึงแม้ไม่อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้น
ในส่วนตำรวจได้เน้นย้ำฝึกฝนฝึกซ้อมการเผชิญเหตุต่างๆ โดยไปทำงานเพื่อลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการทำงานความเสี่ยงมีเปอร์เซ็นต์น้อยแต่มีโอกาสเสี่ยงได้ หากประชาชนมีข้อมูลต้องการแจ้งเบาะแสยาเสพติด ติดต่อได้ที่เบอร์ 191 หรือ 1155 หรือ ตู้ปณ.ต่างๆ ทางเจ้าหน้าที่จัดเก็บเป็นความลับให้กับคนที่แจ้งข้อมูลมาไม่ต้องเป็นห่วงว่าท่านจะเป็นอันตราย ”
ทางด้าน พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายปราบปรามยาเสพติดและอาวุธปืน โดยในแต่ละเดือน ตำรวจ ภูธรจังหวัดภูเก็ต มีผลการจับกุมพอสมควรโดยเฉพาะอาวุธปืน.จับกุมกันตลอดและกำหนดเป้าหมาย โดยมีเครือข่ายยาเสพติดปิดล้อมตรวจค้นเป็นประจำ และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้งบประมาณซื้อเสื้อเกราะ รวมทั้งการฝึกซ้อมอาวุธปืน มีการฝึกกันตลอดบางทีจังหวะการเข้าไป ที่คาดไม่ถึง ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังและมีความเสี่ยง เชื่อว่าเหตุการณ์นี้ไม่กระทบกับขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการปราบปรามยาเสพติด ตำรวจทุกคน ต้องการทำตามนโยบาย ตำรวจภูธรภาค 8 และรัฐบาลที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาตลอด”
ซึ่งในคดีนี้ได้ ผู้ต้องหา 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย ที่เหลืออีก 3 รายดำเนินคดีเรื่องยาเสพติดและอาวุธปืน พร้อมของกลาง อาวุธปืน จำนวน 2 กระบอก ยาบ้า 500 เม็ด เป็นการจับกุมเครือข่ายและขยายผลมาสู่ที่เกิดเหตุ โดยเข้าตรวจค้นคนร้าย ที่มีอาวุธปืน เป็นคนร้ายมาจากต่างถิ่น อาจจะเข้ามาพบเพื่อนพบปะกัน ซึ่งคนร้ายรายนี้ไม่ได้อยู่ในเป้าหมาย บังเอิญเขามีอาวุธปืน และต่อสู้เพื่อหลบหนีการจับกุมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผล สู่เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ส่วนศพคนร้ายส่งสถาบันนิติเวชตรวจพิสูจน์ และญาติติดต่อรับศพ ส่วนศพของร้อยตำรวจโทประจักษ์ ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดวิชิตสังฆาราม เป็นเวลา 1 คืนจากนั้นในวันที่ 10 กันยายน เวลา 09.00น.เคลื่อนย้ายไปยังวัดโคกพิกุล ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 18 กันยายน 2568
ขณะที่เพจ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” โพสต์ข้อความระบุว่า
อาลัย ร.ต.ท.ประจักษ์ ทหารไทย รอง สว.(ป.) กก.สืบสวน ภ.จว.ภูเก็ต คนร้ายยิงเสียชีวิตขณะเข้าจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจกับครอบครัว มอบเงินสวัสดิการเบื้องต้น 2.7 ล้านบาท เลื่อนยศเป็น พ.ต.อ. ( 9 ก.ย.68 )