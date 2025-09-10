แม่เหยื่อ 1 ใน 23 ศพ รถบัสทัศนศึกษาไฟไหม้ ขอสู้ให้ถึงที่สุด เหตุศาลรอลงอาญาเจ้าของอู่-คนขับ

ผู้ปกครองเหยื่อรถบัส 23 ศพ ลั่นไม่มีความยุติธรรม หลังรู้ผลพิพากษา เผยต้องจ้างทนายสู้คดีกันเองให้ถึงที่สุด ถึงแม้เจ้าของรสบัสจะชดใช้เงินโดยทยอยจ่ายเดือนละ 1 หมื่น จนกว่าจะครบ 550,000
จากกรณีศาลจังหวัดธัญบุรีอ่านคำพิพากษา คดีโศกนาฏกรรมรถบัสทัศนศึกษาไฟไหม้ ทำให้ครูและนักเรียนเสียชีวิต 23 ราย เหตุเกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งลงโทษจำเลยจำเลย 3 คน คือ เจ้าของอู่รถ ซึ่งเป็นพ่อและลูกสาว รวมถึงคนขับรถบัส
ทั้งนี้ ศาลสั่งจำคุกเจ้าของอู่ จำเลยที่ 1-2 คนละ 8 ปี ปรับคนละ 200,000 บาท ให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุกคนละ 4 ปี ปรับคนละ 100,000 บาท พร้อมรอการลงโทษและคุมประพฤติ 5 ปี ส่วนคนขับรถบัส ศาลจำคุก 8 ปี 2 เดือน ปรับ 205,000 บาท แต่เมื่อรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 4 ปี 1 เดือน ปรับ 102,500 บาท และให้รอการลงโทษและคุมประพฤติ 5 ปี
ล่าสุดเวลา 10.00 น. วันที่ 10 กันยายน น.ส.จิรวรรณ จำนงสังข์ มารดาของน้องพีช หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุสลด เปิดเผยว่า ต้องจ้างทนายกันเอง หวังพึ่งหน่วยงานอะไรไม่ได้เลย ยอมรับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวที่อยู่ในชั้นอนุบาลและไม่น่าเกิดขึ้นแบบนี้เลย เจ้าของรถบัสบอกว่าข้าวและอาหารแห้งที่เอามาให้ถือว่าเป็นการเยียวยาแล้ว ซึ่งที่ให้มาคือข้าวสาร 1 ลูก น้ำมันพืช น้ำตาลทรายและน้ำมันหอยเพียงเท่านี้ นี่คือคำพูดทำให้เจ็บใจมาก
น.ส.จิรวรรณกล่าวว่า ที่ผ่านมาเจ้าของรถบัสเยียวยาเป็นการผ่อนชำระเดือนละ 10,000 บาท ไปจนกว่าจะครบ 550,000 บาท เช่นเดียวกับครอบครัวอื่นๆ ไม่คุ้มกับที่ลูกเสียชีวิตจากไปตั้งแต่อายุยังน้อย
“เมื่อวานไปฟังคำตัดสินด้วย ทั้งคนขับและเจ้าของรถบัสได้ออกจากคุกมาเรียบร้อยแล้ว ไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบไปเฉยๆ เพราะทั้งเด็กนักเรียนและครูที่เสียชีวิตไปถือว่าไม่ยุติธรรมเลย เราจ้างทนายกันเอง และจะเรียกร้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ทุกวันนี้ยังเศร้าโศกเสียใจ นำกระดูกของน้องพีชทำเจดีย์ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อเป็นการระลึกถึงลูกและได้แต่ดูรูปน้องพีชทุกวัน หวังว่าจะมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยในเร็ววันนี้” น.ส.จิรวรรณกล่าว
ขณะเดียวกันในวันที่ 1 ตุลาคม โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม อำเภอลานสัก จะจัดให้มีการทำบุญครบ 1 ปี ที่เด็กนักเรียนและครูเสียชีวิตอีกด้วย