สลด เจ้าหน้าเทศบาลเมืองดอนแก้ว เสียชีวิตแล้ว หลังลงสำรวจท่อระบายน้ำ ถูกดินถล่มทับ
จากกรณีดินถล่มทับ นายประเสริฐ อายุ 56 ปี หัวหน้าก่อสร้างกองช่าง เทศบาลเมืองดอนแก้ว (ทม.) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ขณะลงตรวจสอบท่อระบายน้ำใต้ถนนที่รั่วซึม ในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า แต่ปรากฏว่าดินด้านบนเกิดทรุดตัว ส่งผลให้ดินและแผ่นยางมะตอยถล่มทับร่างของนายประเสริฐ คนงานใช้รถแบ๊กโฮช่วยตักดินและยางมะตอยที่ทับร่างออก ใช้เวลากว่า 20 นาที จึงสามารถช่วยเหลือและนำนายประเสริฐส่งโรงพยาบาลนครพิงค์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา
อ่านข่าว – ระทึก ดินถล่มทับคนงาน ขณะขุดระบายน้ำใต้ถนน อ.แม่ริม กู้ภัยเร่งช่วยเหลือนำตัวส่ง รพ.
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายว่า นายประเสริฐได้เสียชีวิตลงแล้ว เนื่องจากร่างกายบอบช้ำหนัก จากดินที่ถล่มทับร่างเป็นเวลานานกว่า 20 นาที จนลำไส้ขาด กระดูกหักทั้งตัว กระดูกซี่โครงทิ่มปอดและม้าม ขณะนี้ที่ญาติต้องฝากร่างไว้ที่โรงพยาบาลก่อนเป็นเวลา 2 วัน ก่อนจะนำมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักใน ต.ดอนแก้ว หมู่ 2 เนื่องจากที่หมู่บ้านมีงานศพของชาวบ้านอีกราย
นายเกรียงไกร จันณะคำ ผู้อำนวยการกองช่าง ทม.ดอนแก้ว เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ตนเองและนายประเสริฐได้ออกไปทำงานที่จุดดังกล่าว โดยนายประเสริฐลงไปในหลุมที่ขุดเพื่อหาสาเหตุก่อนจะซ่อมถนนและกลบดิน รอบที่สองที่นายประเสริฐลงไปดูในหลุมที่ขุดก่อนจะพบมีน้ำไหลซึมออกมาจากท่อ เป็นสาเหตุทำให้ถนนทรุดและเป็นโพรง นายประเสริฐบอกว่าต้องนำกระสอบทรายยัดเข้าไปในท่อ ก่อนจะใช้ยาแนวเพื่ออุดรอยรั่วไม่ให้น้ำซึมออกมา ตนเองจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่เตรียมอุปกรณ์เพื่อทำงานให้เสร็จภายในวันนี้ แต่เพียงเสี้ยววินาทีนั้นดินได้ทรุดตัวลงมาทับร่างนายประเสริฐทันที
หลังเกิดเหตุทุกคนพยายามช่วยเหลือนายประเสริฐอย่างเต็มกำลัง และให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงสามารถช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลได้ ขณะนำตัวนายประเสริฐขึ้นมาได้ทุกคนก็ช่วยกันเรียกชื่อตลอด ซึ่งนายประเสริฐก็รู้สึกตัวและตอบรับก่อนถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
กระทั่งมาทราบว่านายประเสริฐเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 02.00 น. วันนี้ (11 กันยายน) ทำให้เพื่อนร่วมงานทุกคนรู้สึกเสียใจและเสียขวัญที่เกิดเหตุสลดขึ้น เพราะนายประเสริฐทำงานเป็นหัวหน้าช่างก่อสร้างกองช่าง ทม.ดอนแก้ว มานานกว่า 15 ปีแล้ว เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขยันขันแข็งในการทำงาน และเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานทุกคน
ด้าน นายพลากร กันธวัง นายก ทม.ดอนแก้ว กล่าวว่า หลังเกิดเหตุได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องขอจากชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยตึงเฒ่าให้ไปช่วยซ่อมถนนเส้นดังกล่าว หลังได้รับผลกระทบจากพายุคาจิกิ ส่งผลทำให้น้ำเซาะถนนจนชาวบ้านสัญจรลำบาก เจ้าหน้าที่กองช่างจึงเดินทางไปตรวจสอบเพื่อซ่อมแซมและได้ขอสนับสนุนเครื่องจักรจาก อบจ.เชียงใหม่ไปแล้ว แต่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุสลดขึ้นก่อน
เบื้องต้น ทม.ดอนแก้ว จะให้การช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ สวัสดิการที่ครอบครัวนายประเสริฐจะได้รับจากประกันสังคมคือ ค่าทำศพ 50,000 บาท ค่าชราภาพ 90,000 บาท เหตุเสียชีวิตประกันสังคมจ่าย 70% ของค่าจ้าง เป็นจำนวน 120 เดือน ประมาณ 900,000 บาท และประกันสังคมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งนี้อีกประมาณ 162,000 บาท
อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะการเข้าไปซ่อมแซมถนน หรือการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วม ส่วนร่างของนายประเสริฐ ปราบพรหม ทางครอบครัวจะนำออกจากโรงพยาบาลนครพิงค์ในวันที่ 13 ก.ย.นี้ และจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านพัก ในหมู่บ้านดอนแก้ว หมู่ 2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่