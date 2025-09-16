เจ้าอาวาส ที่ศรีสะเกษ โต้ทุกปม ยันบูรณะวิหารตามกำลังศรัทธา มีใบเสร็จหมด ปัดคุมบัญชีวัดเอง

ศรัทธาสั่นคลอน ชาวบ้านร้องปมเงินบริจาค การบริหารวัดไม่สะอาด เจ้าอาวาสโต้ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ
จากกรณีชาวบ้าน ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล รวมตัวกันยื่นหนังสือร้องเรียนต่อตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวันที่ 15 กันยายน เพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งใน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ หลังจากพบว่ามีการใช้เงินวัดอย่างไม่โปร่งใสและผิดวัตถุประสงค์มานานหลายปี อีกทั้งยังตั้งคณะกรรมการวัดมากถึง 47 คน ทั้งที่มีพระจำพรรษาเพียง 6 รูปนั้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 16 กันยายน ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดบ้านด่าน พบวิหารหลวงพ่อทองยังคงมีบางส่วนก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ เช่น เสาปูนและงานต่อเติม โดยรอบวิหารตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นพญานาค เทวดา นางฟ้าเน้นสีขาวเป็นหลัก ส่วนภายในเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง ประดิษฐานพระหลวงพ่อทอง พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง
พระครูวิจิตรกาญจนเขต เจ้าอาวาสวัดบ้านด่าน เปิดเผยว่า เงินที่ได้รับบริจาคเพื่อนำมาสร้างวิหารตนมีเอกสารและใบเสร็จยืนยันการเบิกจ่ายชัดเจน โดยทุกครั้งช่างจะเป็นผู้เซ็นรับเงิน ที่ผ่านมาเคยมีหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ การก่อสร้างขึ้นอยู่กับศรัทธาของผู้บริจาค จึงทำไปเรื่อยๆ ตามกำลังศรัทธา
สำหรับข้อสงสัยที่ว่ามีบัญชีเงินวัดถึง 3 บัญชีนั้น พระครูวิจิตรกาญจนเขตชี้แจงว่า บัญชีเก่าใช้กับคณะกรรมการชุดเดิม พอมีคณะกรรมการใหม่จึงเปิดบัญชีใหม่ ทำให้ดูเหมือนมีหลายบัญชี แต่การเบิกจ่ายเงินดำเนินการโดยไวยาวัจกรและคณะกรรมการวัด อาตมาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดมากถึง 47 คนนั้น เจ้าอาวาสยืนยันว่า เป็นการประชุมและแต่งตั้งกันเอง ไม่ได้มีการเซ็นรับรองจากตนโดยตรง สาเหตุที่ถูกชาวบ้านร้องเรียนอาจมาจากความไม่พอใจหลังจากเคยตักเตือนพระรูปหนึ่งเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทำให้ชาวบ้านบางกลุ่มไม่พอใจ และนำไปสู่ปัญหาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
“ทุกเรื่องอาตมาพร้อมให้ตรวจสอบ และยินดีชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด” พระครูวิจิตรกาญจนเขตระบุ