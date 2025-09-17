เจ้าของพิตบูล จัดงานศพให้ทารก 2 เดือน ถูกขย้ำเสียชีวิต แม่เสียใจช่วยลูกไม่ได้ ยังไม่คุยปมเยียวยา

แม่ของทารก 2 เดือน รับร่างลูกไปชันสูตรที่นครสวรรค์ เสียใจช่วยลูกไม่ได้ เผยเจ้าของพิตบูลจัดงานศพให้ ยังไม่คุยเรื่องเยียวยา
จากกรณีหญิงรายหนึ่งใน ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เรียก นายดุศิต ซึ่งมีอาชีพรับซื้อของเก่า มาซื้อของเก่าที่บ้าน โดยนายดุสิตพา น.ส.กัณทิมา พร้อมลูกสาวอายุ 2 เดือน ที่นั่งอยู่ในรถเข็นมาด้วย ระหว่างทั้งคู่เก็บของเก่า เจ้าบิ๊ก สุนัขพันธุ์พิตบูล อายุ 2 ปี เดินไปหาเด็ก ทำทีดม แล้วคาบไปขย้ำที่ร่องระบายน้ำ อาการสาหัส สุดท้ายเด็กไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล เหตุเกิดช่วงบ่ายวันที่ 16 กันยายนนั้น
ช่วงเช้าวันที่ 17 กันยายน ที่โรงพยาบาลหนองฉาง จ.อุทัยธานี น.ส.กัณทิมา อายุ 35 ปี เดินทางมารับศพลูกสาววัย 2 เดือน ไปชันสูตรที่โรงพยาบาลใน จ.นครสวรรค์ ก่อนจะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า วันเกิดเหตุพาลูกสาววัย 2 เดือนไปเก็บของเก่ากับพ่อด้วย ตอนนั้นพ่อของตนได้ถามเจ้าของบ้านว่าหมากัดไหม แต่เค้าบอกว่าหมาไม่กัด ตอนแรกตนไม่ได้ลงไป แต่พอถึงช่วงจะชั่งของจึงลงจากรถไปช่วยพ่อ ตอนนั้นยังไม่ได้เอาลูกสาวและลูกชายคนโตลงไป แต่พอตนลงจากรถมาแล้วพบว่ายางรถรั่ว จึงบอกพ่อให้ทราบ ก่อนที่พ่อจะบอกให้เอาลูกสาวลงมาจากรถก่อนเพื่อจะหาแม่แรงมาเปลี่ยนยางรถ
น.ส.กัณทิมากล่าวว่า ตอนเอาลูกสาวลงจากรถไปหมาไม่ได้อยู่ตรงนั้น มันตามเจ้าของเข้าไปในบ้านแล้ว จึงให้ลูกชายคนโตอยู่กับลูกสาว ต่อมาเจ้าของบ้านและหมาเดินมาตรงที่ลูกสาวนอนอยู่ ส่วนตนอยู่ที่รถกับพ่อ ตอนนั้นหมาเข้ามาดมตัวลูกสาว ซึ่งเจ้าของบ้านก็ยังบอกว่าหมาไม่กัด
น.ส.กัณทิมากล่าวอีกว่า เจ้าของหมาได้พยายามดันหมาออก จู่ๆ หมาก็เหวี่ยงตัวเจ้าของ ก่อนเข้างับหัวลูกสาวจนตัวลอยแล้วคาบวิ่งไปเลยทันที ตอนนั้นตกใจมากที่รู้ว่าลูกสาวโดนกัด เพราะเป็นจังหวะที่ตนหันหลังให้ลูกพอดี เจ้าของหมาและลูกชายพยายามช่วยกันทั้งทุบตรงคอ ทั้งตีเพื่อให้หมาปล่อยลูกสาว แต่ก็ไม่เป็นผล จนกระทั่งหมายอมปล่อยแต่ก็สายไปแล้ว
น.ส.กัณทิมาเล่าด้วยว่า เบื้องต้นนั้นเจ้าของหมาได้รับจัดงานศพให้ ส่วนเรื่องเยียวยาอื่นๆ นั้นยังไม่ได้พูดคุยกัน เสียใจมากที่ช่วยอะไรลูกไม่ได้