น้ำท่วมอยุธยา คร่าชีวิตชายวัย 60 เป็นรายที่ 2 ผู้พบศพเผย ตอนแรกคิดว่าถุงพลาสติกลอยน้ำ

น้ำท่วมอยุธยา คร่าชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย ชายวัย 60 ปี จมน้ำที่ท่วมในชุมชน
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 18 กันยายน ร.ต.อ.ธนัญชน สังข์นวล รองสารวัตรสอบสวน สภ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในพื้นที่หมู่ 8 ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา จึงประสานเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจให้การสนับสนุนหน่วยกู้ภัยอยุธยา
การเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุต้องพายเรือเข้าไปภายในชุมชน ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร และอยู่ลึกเข้าไปในหมู่บ้านกว่า 500 เมตร การเข้าถึงเป็นไปอย่างลำบาก
ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย ทราบชื่อนายวิโรจน์ อายุ 60 ปี สภาพนอนคว่ำหน้า สวมกางเกงเพียงตัวเดียว เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันนำร่างขึ้นเรือเพื่อนำออกจากพื้นที่ ก่อนส่งไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
นายมนัส อายุ 63 ปี ผู้พบศพคนแรก เล่าว่า ระหว่างพายเรือออกจากบ้าน เห็นวัตถุลอยอยู่ในน้ำ ตอนแรกคิดว่าเป็นถุงพลาสติก แต่เมื่อพายเข้าไปใกล้และใช้ไม้เขี่ยดูกลับพบว่าเป็นศพ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ด้านนางสุพรรณี อายุ 53 ปี ลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า นายวิโรจน์อาศัยอยู่ลำพัง มักใช้วิธีจูงเรือเข้า-ออกบ้านแทนการพาย เนื่องจากเรือพลาสติกที่ใช้มีน้ำหนักเบาและพายได้ยาก ระดับน้ำที่ท่วมสูงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจนจมน้ำเสียชีวิต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมใน จ.พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 7 อำเภอ 97 ตำบล 603 หมู่บ้าน 28,518 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย