เจ้าอาวาส เครียดจัด ตั้งทนายแถลงคลิปซ้อมพระเข้าไอซียู รับสำนึกผิด อ้างแค่ทำโทษหลาน

เจ้าอาวาสวัดเกาะเสือ เครียด ตั้งทนายแถลงโต้คลิปทำโทษภิกษุ ยอมรับผิด ขอขมาต่อสังคม อ้างเหตุทำโทษพระ เพราะเป็นหลานในปกครอง
เมื่อวันที่ 19 กันยายน รายงานว่าห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มี นายจักริน พวงรัตน์ หัวหน้าทีมทนายความของเจ้าอาวาสวัดเกาะเสือ พร้อมทีมงานและตัวแทนชาวบ้าน โดยมีพระจากวัดต่าง ๆ ใน จ.สงขลา ศิษยานุศิษย์จำนวนมากมาร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจ แถลงข่าวชี้แจงกรณีคลิปวิดีโอ “เจ้าอาวาสวัดเกาะเสือทำโทษพระสงฆ์” ซึ่งถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ และสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วประเทศ เนื่องจากเจ้าอาวาสเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญและได้รับความนับถือมายาวนาน
นายจักริน แถลงชี้แจงว่า เหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิป เป็นการกระทำที่เกิดจากความโกรธชั่ววูบของเจ้าอาวาส ซึ่งได้ตักเตือนพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งเป็น “หลานในปกครอง” มิใช่พระรูปอื่น ๆ แต่อย่างใด
เจ้าอาวาสได้ตระหนักถึงความผิดพลาดและรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมฝากคำขอขมาต่อพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ชาวสงขลา รวมทั้งชาวบ้านที่วัดเกาะเสือ ทำให้ เจ้าอาวาสไม่สามารถมาร่วมแถลงข่าวด้วยตนเองได้ เนื่องจากเกิดความเครียดและสภาพจิตใจย่ำแย่หลังจากเหตุการณ์นี้ แต่ท่านได้ฝากความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมยอมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาก็เข้มงวดขวดขันด้านความประพฤติ โดยเฉพาะการเกี่ยวข้องกับสารเสพติดอยู่แล้ว แต่หลังจากนี้จะเข้มงวดให้ขาวสะอาดมากยิ่งขึ้น
ในประเด็นด้านกฎหมาย ทนายความยืนยันว่า เรื่องนี้จะต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม หากศาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐมีคำตัดสินอย่างไร เจ้าอาวาสก็พร้อมยอมรับและปฏิบัติตามโดยไม่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ
ผู้สื่อข่าวถามถึงผลกระทบต่อความศรัทธาของประชาชน นายจักริน ย้ำว่า ชาวบ้านและศิษยานุศิษย์ส่วนใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนและศรัทธาในตัวเจ้าอาวาสเหมือนเดิม เนื่องจากเข้าใจข้อเท็จจริงว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นจากความโกรธที่มีต่อหลานในปกครอง ไม่ใช่การกระทำที่สะท้อนถึงความรุนแรงต่อพระรูปอื่น ๆ ที่ท่านยังคงดูแลด้วยความเมตตา
ขณะที่ชาวบ้านที่มาร่วมฟังแถลงข่าววันนี้ แสดงความคิดเห็นว่า รู้จักพระเบียร์มาตั้งแต่ปี 2545 ก่อนที่ท่านจะขึ้นเป็นเจ้าอาวาส และเห็นมาตลอดว่าพระเบียร์เป็นพระที่ดูแลพระลูกวัด ญาติโยม และเด็ก ๆ ที่ขาดโอกาสอย่างใกล้ชิด ใครเดือดร้อนเรื่องค่าเช่าบ้าน ท่านก็ช่วย ใครไม่มีทุนเรียน ท่านก็หยิบยื่นให้ ท่านดูแลทุกคน ไม่เฉพาะลูกวัดหรือญาติโยมบางคน
“พระเบียร์เป็นพระที่ เข้มงวดเรื่องวินัยและสารเสพติด “ทุกเช้าหลังฉันภัตตาหารเสร็จ พระทุกองค์ต้องมาช่วยกันทำความสะอาดวัด กวาดใบไม้ ถูพื้น เก็บของเรียบร้อย ถึงจะมีภารกิจส่วนตัวก็ต้องมาช่วย ท่านเข้มงวดมากเรื่องนี้”
คลิปที่เผยแพร่ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้ว และไม่คิดว่าจะถูกนำมาเป็นกระแสในขณะนี้ “ท่านไม่ใช่พระใจร้าย เหตุการณ์เกิดจากบันดาลโทสะกับพระลูกวัดที่เปรียบเหมือนหลาน แต่โดยปกติท่านดูแลทุกคน ใส่ใจทั้งพระในวัดและญาติโยมมาตลอด”
ศิษยานุศิษย์กล่าวว่า พระเบียร์เป็นพระที่น่ารัก เข้าใจปัญหาของชาวบ้านและพระลูกวัด พร้อมให้คำแนะนำและช่วยคลายความกังวลในทุกสถานการณ์ ทำให้ชาวบ้านและศิษยานุศิษย์ยังคงศรัทธาและมั่นใจว่าพระเบียร์จะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้
หลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าว บรรยากาศภายในห้องประชุมเต็มไปด้วยเสียงให้กำลังใจจากชาวบ้านและศิษยานุศิษย์ที่พร้อมใจกันตะโกนว่า “พระเบียร์ สู้ ๆ… พระเบียร์ สู้ ๆ… พระเบียร์ สู้ ๆ…” เพื่อแสดงพลังศรัทธาและกำลังใจต่อเจ้าอาวาสวัดเกาะเสือ