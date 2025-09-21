หล่มสักยันน้ำทั้งคืน เร่งวางบิ๊กแบ๊กป้องน้ำทะลัก หลังพนังสวนดงตาลแตก

หล่มสัก เร่งวางแบริเออร์-บิ๊กแบ๊กยันน้ำไหลทะลักทั้งคืน หลังพนังกั้นแตก ทะลักเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.หล่มสัก หลังพนังกั้นน้ำสวนดงตาลแตก ทำให้น้ำจากแม่น้ำป่าสักที่ไหลผ่านพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหล่มสักไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ เข้าท่วมอาคารบ้านเรือนและร้านค้า สถานที่ราชการ ตลาดสดเทศบาล รวมทั้งถนนสายหลักและถนนตรอกซอยต้องจมน้ำทันที
กระทั่งนายอำเภอหล่มสักและนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก ต้องระดมเครื่องจักรขนแบริเออร์ บิ๊กแบ๊กและตอม่อเสาไฟฟ้า พยายามปิดพนังกั้นน้ำจุดที่แตก เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนชั้นใน โดยใช้เวลาหลังเกิดเหตุกระทั่งถึงช่วงกลางคืนกว่า 12 ชั่วโมง การวางแบริเออร์ และเสริมด้วยบิ๊กแบ๊กตอม่อเสาไฟฟ้า จนเวลา 02.00 น. วันที่ 21 กันยายน ทำให้สามารถชะลอน้ำที่ไหลทะลักออกจากพนังกั้นน้ำจุดที่แตกได้ในระดับหนึ่ง
แต่ทั้งนี้ก็ยังมีน้ำที่ไหลล้นข้ามแบริเออร์ บิ๊กแบ๊กและตอม่อเสาไฟฟ้า เข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจเบาบางลง นอกจากนี้จากระดับน้ำป่าสักที่ลดลง ทำให้ระดับน้ำท่วมภายในพื้นที่เศรษฐกิจ เริ่มปรับตัวลดลงช้าๆ เช่นเดียวกัน กระทั่งในเช้าวันที่ 21 กันยายน พนังกั้นน้ำที่แตกมวลน้ำแม่น้ำป่าสักหยุดที่ไหลข้ามแบริเออร์-บิ๊กแบ็ก ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมถนนสายหลัก บริเวณสี่แยกวงเวียนหอนาฬิกา ระดับน้ำท่วมลดลง เหลือท่วมบริเวณพื้นที่ต่ำ สูงราว 10-20 เซนติเมตร ทำให้รถทุกชนิดสัญจรผ่านไปมาได้สะดวก
นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอหล่มสัก กล่าวว่า เมื่อคืนทางทีมกู้สถานการณ์ ใช้เครื่องจักรพยายามต้านกระแสน้ำที่ไหลทะลักออกมา เพื่อจะวางแนวแบริเออร์ ถุงบิ๊กแบ๊ก ตอม่อเสาไฟฟ้ากันเกือบตลอดคืน ซึ่งความยากคือแนวแบริเออร์และถุงบิ๊กแบ๊ก ไม่สามารถต้านแรงน้ำได้ เมื่อเจอแรงปะทะจากน้ำก็จะถูกผลักจนเคลื่อนออก จนต้องให้เสาตอม่อไฟฟ้าช่วยวางเสริมยันไว้ กระทั่งเวลาราว 02.00 น. หลังสามารถชะลอน้ำได้ในระดับที่น่าพอใจ ทางทีมกู้สถานการณ์จึงยุติ
“อย่างไรก็ตาม หลังน้ำลดเพื่อป้องกันน้ำที่อาจมาในรอบใหม่อีก ก็จะเสริมความมั่นคงให้พนังกั้นน้ำจุดที่แตกใหม่ พร้อมเตรียมเสริมความมั่นคงให้แนวพนังกั้นตลอดทั้งแนวด้วย ส่วนการแก้ไขระยะยาวนั้นบริเวณจุดนี้ เทศบาลฯ ได้ผู้รับจ้างและเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว เพื่อจะทำการก่อสร้างแนวพนังกั้นน้ำขึ้นใหม่” นายภาคภูมิกล่าวย้ำ
ข่าวแจ้งว่า ล่าสุดปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงอย่างช้าๆ โดยตั้งแต่ 01.00 น.ถึงเวลา 06.00 น.วันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมาลดลงราว 31 เซนติเมตร อย่างไรก็ตาม สำหรับการตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำที่สถานี S3 ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก เมื่อเวลา 06.00 น.วัดได้สูง 9.17 เมตร โดยยังสูงกว่าตลิ่งราว 87 เซนติเมตร (ระดับตลิ่ง 8.30 ม.)
