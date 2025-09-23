เผยสาเหตุ รถชนกันในอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร จ.ภูเก็ต รถบรรทุกเสาเข็มเบรกแตก จนเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน เสียหาย 15 คัน มีผู้บาดเจ็บ 1 ระดมรถยกทั้งจังหวัดมาช่วย
จากกรณีอุบัติเหตุรถชนภายในอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร จ.ภูเก็ต ช่วงเที่ยง วันที่ 23 กันยายน ส่งผลให้รถยนต์ชนกันได้รับความเสียหายจำนวนมาก พร้อมประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ทั้งขาเข้าและขาออกนั้น
เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิต, พ.ต.ท.วุฒิวัฒน์ เลี้ยงบุญจินดา รอง ผกก.ป.สภ.วิชิต, ร้อยเวร 30, ร้อยเวร 60 พร้อมข่ายจราจร ร่วมปฏิบัติหน้าที่เหตุรถชนกันจำนวนหลายคันใน อุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
พ.ต.อ.สมศักดิ์กล่าวว่า อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากรถบรรทุกเสาเข็มลงอุโมงค์ทางลอดแยกดาราสมุทรเบรกแตก จากนั้นชนรถที่อยู่ด้านหน้าส่วนหนึ่ง ทำให้รถด้านหน้าบางส่วนพลิกคว่ำและไปขวางอีกช่องทางหนึ่ง หรือรถที่วิ่งสวนมาเกิดอุบัติเหตุซ้ำ โดนแท่งแบริเออร์กระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่ง ทำให้รถที่ขับมาชนซ้ำกับแบริเออร์ที่กระจัดกระจาย ตอนนี้ได้เรียกรถยกทั้งจังหวัดมาช่วยกันเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด กำลังเคลื่อนย้ายรถทั้งหมดออกจากทึ่เกิดเหตุ
เบื้องต้นรถเสียหาย 15 คัน ผู้บาดเจ็บ 1 ราย มีอาการแน่นหน้าอก นำส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเรียบร้อยแล้วไม่มีผู้เสียชีวิต