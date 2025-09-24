ลูกสาวนักวิ่ง ร้องอัยการ ออแกไนซ์จัดงานไม่มีความพร้อม ทำส่งแม่ไปรพ.ไม่ทัน

ลูกสาว-น้องสาวนักวิ่งชาวสกลนคร ที่เสียชีวิตก่อนถึงเส้นชัย 1 กม. ร้องอัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯ ระบุออแกไนซ์จัดงานไม่มีความพร้อมทำให้ส่งโรงพยาบาลไม่ทัน
เมื่อวันที่ 24 กันยายน น.ส.ณิช (นามสมมติ) อายุ 23 ปี ชาวต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร พร้อมญาติพี่น้องและเพื่อนร่วมงานกว่า 10 คนของหญิงวัย 45 ปี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ที่หมดสติ และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากการวิ่งมินิมาราธอนริมฝั่งโขง จ.นครพนม ระยะทาง 20 กม.เข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อ ดร.ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ซึ่งแพทย์สันนิษฐานสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน โดยผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอเต่างอย เหตุเกิดเมื่อเช้าวันที่ 21 กันยายน 2568 และจะทำการฌาปนกิจในวันนี้ (24 กันยายน)
น.ส.ณิชกานต์ ศรีนวล ผู้มาร้องทุกข์ กล่าวว่า มารดาของตนมาปรึกษาเข้าร่วมงานวิ่งที่นครพนม ที่มีบริษัทออแกไนซ์แห่งหนึ่งเป็นผู้จัด ขณะวิ่งกับเพื่อนที่ กม. 17 มีจุดพักถ่ายรูปจึงให้ถ่ายรูปกันแล้วเดินต่ออีกประมาณ 200 เมตร จะเข้าจุดพักน้ำดื่มที่ กม.ที่ 18 เพื่อนไม่ได้ยินเสียงวิ่งจึงหันกลับไปดู เห็นมารดาของตนมีอาการเดินเซ มีน้องผู้หญิงนักวิ่งคนหนึ่งเข้ามาช่วยพยุงไว้และนวดมือจับชีพจร ซึ่งยังมีชีพจรอยู่ แต่ขณะนั้นมารดาตนยังไม่ได้สติ
เพื่อนของมารดาจึงโทรเรียกตำรวจให้เรียกรถพยาบาล ต่อมารถพยาบาลมาถึงพบว่าอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงนั้นไม่มีให้พร้อมใช้งาน ประกอบกับจุดเกิดเหตุไปยังโรงพยาบาลนครพนม มีระยะทาง 300 เมตร แต่คนขับรถขับอ้อม ใช้ระยะเวลาประมาณกว่า 30 นาที กว่ามารดาของผู้ร้องจะถึงมือแพทย์ก็ไม่ทันแล้ว และข่าวที่ออกทุกสำนักไม่ตรงกับความเป็นจริง ตั้งแต่การให้ความช่วยเหลือ และความพร้อมของการเตรียมรถพยาบาล จึงปรึกษาว่าจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปอย่างไร
ด้านดร.ปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า เมื่อมีผู้มาปรึกษาก็ต้องดำเนินการตามข้อเท็จจริง โดยเบื้องต้น จะเป็นกาวใจเชิญคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายมาเจรจากัน โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่วนกรณีจะเรียกค่าสินไหมชดเชยนั้นก็ต้องดูข้อเท็จจริงก่อนว่าเป็นเหตุละเมิดหรือไม่ หรือการละเมิดเกิดจากความประมาทของผู้จัด ไม่มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง จึงทำให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นหรือไม่ เมื่อเกิดการละเมิดขึ้นก็เป็นสิทธิของผู้เป็นลูกที่จะฟ้องร้องเอาผิดได้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
– ทายาทรับเงินประกันสังคม 3 แสน จนท.รพ.เสียชีวิตจากการร่วมวิ่ง ‘สะออนรัน’