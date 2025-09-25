ลูกสาวร่ำไห้ขอความเป็นธรรม พ่อคว้าอีโต้ไล่ฟันตร. ถูกยิงเสียชีวิต ถามเกินว่าเหตุหรือไม่ ?
จากกรณีตำรวจเข้าระงับเหตุ หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า นายสุรพล โพคัยสวรรค์ อายุ 60 ปี คลุ้มคลั่งและยืนถือมีดเกรงเกิดอันตราย ขณะเข้าระงับเหตุ นายสุรพล ถือมีดจะเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่จนถูกยิงสวนจนเสียชีวิตนั้น
เมื่อวันที่ 25 กันยายน น.ส.ธนวรรณ อายุ 25 ปี ซึ่งเป็นลูกสาวของนายสุรพล กล่าวทั้งน้ำตาว่า ก่อนเกิดเหตุ ตนเองกำลังลงมาจากรถหน้าปากซอย ก่อนได้ยินเสียงเหมือนปืนดัง 2 นัด แต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไร ใจคิดว่าประทัด พอเดินไปเห็นตำรวจชุมชนในพื้นที่ขับรถสวนตนเองออกมา เขาก็ทำหน้าไม่ดีเพราะเขารู้ว่าตนเองคือลูกคนเสียชีวิต พอเดินไปถึงจุดเกิดเหตุก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปั๊มหัวใจพ่อตนเองอยู่ ช่วงตรงนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นพ่อ แต่มีป้าข้างบ้านบอกว่าเข้าไปดูพ่อเร็วพ่อโดนยิง ก่อนจะถามว่ายิงพ่อทำไม เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าพ่อเอามีดจะเข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก่อนจะถามว่าฟันตรงไหนและพี่ยิงตรงไหน เจ้าหน้าที่แจ้งว่ายิงที่บริเวณขา แต่สภาพนั้นไม่เหมือนยิงที่เขาเพราะพ่อนั้นหายใจโรยรินไม่มีชีพจร ตาค้างมีเลือดออกจากปาก
น.ส.ธนวรรณ กล่าวว่า ปกติพ่อเป็นผู้ป่วยจิตเวช แต่เขาไม่เคยไปทำร้ายใคร มีแค่ชอบคุยคนเดียว แต่ละวันจะเก็บขวดไปเรื่อย มีคนมาจ้างตัดไม้บาง และในช่วงก่อนเกิดเหตุก็มีคนจ้างตัดไม้อยู่ และคนจ้างเป็นพยานได้ว่า จ้างให้ตัดไม้จริง ซึ่งในช่วงที่ตำรวจเข้ามาพ่อตนเองก็กำลังถือมีดทำงานตัดไม้อยู่
น.ส.ธนวรรณ กล่าวว่า นอกจากนี้ตนได้ถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาแจ้งว่ามีคนคลุ้มคลั่ง ในซอยดังกล่าวจึงมาระงับเหตุ ตนเองบอกเลยว่าพ่อไม่ได้คลุ้มคลั่งแน่นอน และก็ได้ดูคลิปที่หน้าอกเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว คือ จู่ ๆ ตำรวจก็จะเข้ามาจับพ่อทั้ง ๆ ที่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร แล้วพ่อนั้นก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยซึ่ง พ่อยังถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ทำผิดอะไรจะมาจับ มีหมายจับไหม แสดงให้ดูหน่อย หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกพ่อว่า พี่ใจเย็น ๆ วางมีดลงก่อน ก่อนพ่อจะถามว่ามาจาก สภ.ไหน สภ.เมืองราชบุรีใช่ไหม หลังจากนั้นพ่อก็วิ่งแต่ไม่ได้วิ่งเข้าหาตำรวจ วิ่งเลี่ยงไปอีกทางเพื่อหาทางออก แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจถอยหลังแล้วล้มลงเอง ก่อนใช้อาวุธปืนยิงพ่อ
น.ส.ธนวรรณ กล่าวว่า ตนเองและครอบครัว ยังติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าทำเกินกว่าเหตุอยากให้ทางตำรวจออกมาชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกับนำคลิปจากกล้องติดหน้าอกมาให้ทางครอบครัวดูอีกครั้ง หากทางครอบครัวไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็จะเรียกร้องและเอาเรื่องให้ถึงที่สุด อีกทั้งยังมีคำถามที่ยังคาใจกับยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ในการระงับเหตุ ทำไมถึงยิงพ่อขนาดนั้น ทำไมถึงไม่ใช้ไม้ง้าม ตนเองขอยืนยันว่าพ่อไม่ได้คลุ้มคลั่งแน่นอนอาการปกติพูดคุยรู้เรื่อง และไม่มีพฤติกรรมทำร้ายใครแน่นอน
ล่าสุดญาติได้นำผลชันสูตรของผู้เสียชีวิตมาให้ผู้สื่อข่าวดูผลแจ้งว่าหลอดเลือดแดงที่คอด้านซ้ายฉีกขาดจากบาดแผลกระสุนปืนบริเวณริมฝีปากบน
นอกจากนี้พ่อมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูซึ่งเป็นผู้พิการ พ่อจะเป็นเสาหลักหาเงินเลี้ยงพี่ชายที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ หากไม่ได้รับความเป็นธรรมตนเองก็จะยังไม่เผาศพพ่อ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพ่อต่อไป