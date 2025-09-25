เกมแล้วโชว์เซ็กซ์ท้ายกระบะ รวบหนุ่มรัสเซียคาสุวรรณภูมิ นำตัวมาภูเก็ต จ่อถอนวีซ่า-ขึ้นแบล็กลิสต์

รวบแล้ว ชายรัสเซียโชว์เซ็กซ์ท้ายกระบะ คาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นำตัวมาดำเนินคดีที่ภูเก็ต จ่อถอนวีซ่า-ขึ้นแบล็กลิสต์ห้ามเข้าไทย
จากกรณีโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปชาวต่างชาติโชว์เซ็กซ์บนท้ายรถกระบะสีดำ เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 24 กันยายน บนถนนบายพาส อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต อยู่ระหว่างร่วมกันติดตามค้นหา ชาวต่างชาติที่ปรากฏในคลิปทั้งสองคนนั้น
ล่าสุด เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 25 กันยายน 2568 ชุดสืบสวนสภ.เมืองภูเก็ต ภายใต้การสั่งการของ พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต ประสานกับตำรวจหลายหน่วยงานในการติดตามตัวนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย พฤติกรรมโชว์เซ็กซ์ท้ายรถกระบะสีดำ ขณะรถแล่นบนถนนบายพาส อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทราบชื่อ Mr.Georgii อายุ 23 ปี สัญชาติ รัสเซีย เป็นชายต้องสงสัยปรากฏในคลิปดังกล่าว
โดยชุดสืบสวน สภ.เมืองภูเก็ต ติดตามจนกระทั่งทราบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ปรากฏตามภาพ น่าจะเป็น Mr.Georgii และได้เดินทางออกจาก ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต โดยเดินทาง ไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ต่อมา พ.ต.อ.ชย พานะกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้พบตัวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงได้ตรวจสอบซักถาม ก่อนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย และอยู่ระหว่างนำตัวมายังสภ.เมืองภูเก็ต
ด้าน พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต ได้เสนอให้ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พิจารณาเพิกถอนวีซ่า พร้อมลงบัญชีต้องห้ามไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอีก
ภาพ : สภ.เมืองภูเก็ต
