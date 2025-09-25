บิ๊กแจ๊ส ตั้งรางวัล 1 แสน ล่าตัวหัวหน้าแก๊งขโมยหม้อแปลง ใช้ต่อเครื่องสูบน้ำ บี้สาวถึงร้านรับซื้อ

นายกแจ๊ส ตั้งรางวัลนำจับ 1 แสน หัวหน้าแก๊งขโมยสายไฟฟ้า-หม้อแปลง เตือน จนท.ระวัง พบประวัติไม่ดี-พกปืนติดตัวตลอด
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่สถานีตำรวจภูธรสามโคก ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พร้อมด้วยนายนพพร ขาวขำ รองนายก อบจ.ปทุมธานี เข้าพบ พ.ต.อ.เทพฤทธิ์ ชาวนาวิก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโคก หลังทราบว่าสามารถจับกุมคนร้ายได้แล้ว 2 คน ที่ก่อเหตุขโมยหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 kva ในพื้นที่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จำนวน 3 จุด รวมความเสียหายกว่า 300,000 บาท สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวสามโคก เนื่องจากระดับน้ำสูงท่วมของเสียหายเพราะเครื่องสูบน้ำใช้การไม่ได้
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ตั้งแต่วานนี้ (24 ก.ย.) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เทพฤทธิ์ พ.ต.ท.ฉกาจ เล็กอาราม รอง ผกก.สส. พ.ต.ต.ชนมภูมิ เหลืองห่อ สว.สส.สภ.สามโคก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.สามโคก เข้าตรวจสอบบริเวณเพิงพักไม่มีเลขที่ หมู่ 1 ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จนทราบตัวผู้ต้องก่อเหตุทั้งหมด พร้อมประสานกดดันติตามจนสามารถจับตัว 2 ผู้ต้องหา ได้แก่ นายธนะโชค หรือเจม และนายเกริกพล หรือฟลุ๊ค
ส่วนอีกคนที่เป็นหัวหน้าแก๊งยังคงหลบหนี คือนายสายัน หรือแย้ม ซึ่งทั้ง 3 คน ได้ร่วมกันก่อเหตุใช้รถกระบะ ติดสัญญาณไซเรนคล้ายกับรถเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ขโมยหม้อแปลงไฟฟ้า บนถนนมหาลัยชินวัตร หมู่ 10 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขับรถติดตามตาม ระหว่างทางคนร้ายที่อยู่หลังกระบะได้โยนบันไดไม้ไผ่ เครื่องมือที่ใช้ก่อเหตุลงบนพื้นผิวถนน ไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขับติดตาม พอมาถึงสะพานข้ามคลอง หน้าวัดทางยาว คนร้ายได้ผลักหม้อแปลงลงมาขวางรถเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งพบว่าเป็นหม้อแปลงขนาด 30 kva ใช้เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าส่องสว่าง ทางสาธารณะของ อบจ.ปทุมธานี ซึ่งปัจจุบันใช้เชื่อมต่อกับเครื่องสูบน้ำของ อบจ.ปทุมธานี และเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทาน
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถเร่งดำเนินการจนสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนไปจนถึงร้านที่รับซื้อของโจร เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังตัว เนื่องจากคนร้ายที่หลบหนีมีประวัติไม่ค่อยดีและพฤติกรรมพกอาวุธปืนติดตัวตลอด เชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาน่าจะขโมยหรือตัดสายไฟมาหลายที่แล้ว ซึ่งประชาชนเดือดร้อนกันเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะ อ.สามโคก ตนตั้งรางวัลนำจับ 100,000 บาท หากใครมีเบาะแสจนสามารถนำไปสู่การจับกุมตัวได้ ซึ่งคนกลุ่มนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนไม่เอาไว้แล้ว ซ้ำเติมชาวบ้านที่เดือดร้อนและไร้จิตสำนึก