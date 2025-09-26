รวบแล้ว! ชายชาวอังกฤษ แก้ผ้าเต้นโชว์กลางเมืองภูเก็ต พร้อมของกลาง เห็ดขี้ควาย

ตร.บุกรวบชายชาวอังกฤษ แก้ผ้าเต้นโชว์กลางเมืองภูเก็ต พร้อมของกลาง เห็ดขี้ควาย
เมื่อวันที่ 26 กันยายน จากเหตุการณ์ ชายชาวต่างชาติเปลือยกายล่อนจ้อน โชว์ของสงวน เต้นไปมากลางซอยบางลา ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เหตุเกิดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยว ก่อนจะสวมกางเกงขาสั้นแล้ววิ่งหนีออกไปอย่างหน้าตาเฉย ซึ่งได้มีคลิปดังกล่าวเผยแพร่ ทางสื่อโซเชียล โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าตอง ได้ทำการสืบสวนติดตามจนกระทั่งพบตัวชายคนดังกล่าว
ต่อมา เวลา 17.00 น.วันนี้ (26 ก.ย.) พ.ต.อ.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ ผกก.สภ.ป่าตอง , พ.ต.ท.สมพร สุรินทร์ รอง ผกก.ป.สภ.ป่าตอง , พ.ต.ท.สุชาติ ชุมภูแสง รอง ผกก.สส.สภ.ป่าตอง , พ.ต.ต.สุภคม ชูช่วย สวป.สภ.ป่าตอง , พ.ต.ต.ศรันย์ ชัยวุฒิ สว.สส.สภ.ป่าตอง พร้อมด้วยสายตรวจบางลา , ชุดสืบสวน สภ.ป่าตอง
ได้ร่วมกันจับกุม Mr.Aidan ชายชาวอังกฤษ อายุ 44 ปี ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในภาพดังกล่าว พร้อมด้วยของกลาง เห็ดขี้ควาย น้ำหนัก 0.89 กรัม โดยแจ้งข้อกว่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (เห็ดขี้ควาย) ไว้ในครอบครองเพื่อเสพ” , “เป็นบุคคลต่างด้าว (อังกฤษ) อยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยการอนุญาตสิ้นสุด (เกินกำหนด 162 วัน)” และแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกรณีเปลื้องผ้าเต้นภายในซอยบางลาฯ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป