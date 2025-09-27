เปิดนาที คนร้ายขี่จยย.ยิงใส่ฐานทหารพรานรือเสาะ ก่อนถูกยิงสวนเสียชีวิต จนท.เร่งหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 06.40 น. วันที่ 27 กันยายน 68 พ.ต.อ.ศุภชัย ศุภกิจจารักษ์ ผกก.สภ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุคนร้ายขี่รถ จยย.และใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพรานที่ 4601 เหตุเกิดบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4601 ซึ่งตั้งอยู่บ้านบาลูกา หมู่ 7 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด นปพ.กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่ง รุดเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถ จยย.ยี่ห้อซูซูกิ สีเทา ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ล้มตะแคงอยู่บริเวณเยื้องกับประตูทางเข้าฐานฯด้านซ้ายมือ และที่บริเวณแท่งแบริเออร์อีกฝังหนึ่งซึ่งอยู่เยื้องกับประตูทางเข้าฐานฯฝั่งขวามือ เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืน เอ.เค.47 หรืออาก้า ตกอยู่จำนวน 4 ปลอก
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบที่บริเวณกลางทุ่งนาตรงกันข้ามกับฐานฯห่างไปประมาณ 200 เมตร เจ้าหน้าที่ยังพบกองเลือดจำนวนหนึ่งจึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารพรานพร้อมกำลังพลจำนวนหนึ่ง กำลังแยกย้ายกันเพื่อตั้งจุดตรวจจุดสกัดหน้าฐานฯ ตามคำสั่งของ ร.อ.สุรศักดิ์ จินดานิมิต ผบ.ร้อย ทพ.4601 ทันใดนั้นได้มีคนร้ายจำนวน 1 คน ขี่รถ จยย.ยี่ห้อซูซูกิ สีเทา ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ซึ่งแต่งกายสวมใส่เสื้อแจ๊กเก็ตสีดำ สวมกางเกงสีขี้ม้า เมื่อผ่านจุดตรวจได้ใช้อาวุธปืนลูกกรด ขนาด .22 ยิงใส่เจ้าหน้าที่ทหารพราน จำนวน 1 นัด แต่กระสุนปืนพลาดเป้าคนร้ายได้ขี่รถ จยย.หลบหนีไป
ต่อมาอีกประมาณ 10 นาที คนร้ายคนดังกล่าวได้ขี่รถ จยย.กลับผ่านมา เมื่อผ่านหน้าจุดตรวจคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานอีก 2 นัด เจ้าหน้าที่ทหารพรานจึงได้ใช้อาวุธปืนประจำกาย (อาก้า) ยิงไล่หลังใส่คนร้ายที่กำลังขี่รถ จยย.หลบหนี จนคนร้ายต้องทิ้งรถ จยย.แล้ววิ่งหลบหนีไปตามทุ่งนา
เจ้าหน้าที่ทหารพรานจึงวิ่งไล่ติดตามจนคนร้ายจนมุม โดยอาศัยคันนาเป็นที่กำบังและใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เป็นระยะๆ จนเจ้าหน้าที่ต้องตะโกนเกลี้ยกล่อมคนร้ายเพื่อให้วางอาวุธและยอมมอบตัวแต่โดยดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับประกันความปลอดภัย จนคนร้ายยอมมอบตัวพร้อมอาวุธปืน และพบว่าคนร้ายถูกกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ที่บริเวณปากและไหปลาร้าขวา เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวคนร้ายส่งรักษาที่โรงพยาบาลรือเสาะอย่างเร่งด่วน ซึ่งต่อมาคนร้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ด้าน พ.อ.สิทธิชัย บำรุงเขต ผบ.ฉก.ทพ.46 ได้ทำการเช็กประวัติคนร้ายที่เสียชีวิต พบว่าคือ นายอารอฟัด อายุ 35 ปี อยู่หมู่ 5 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ไม่มีประวัติก่อเหตุคดีความมั่นคง พร้อมได้ประสานญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
โดยทางเจ้าหน้าที่รับทราบจากชาวบ้านว่าผู้ตายเป็นคนมีค่อนข้างเพี้ยน เป็นร่างทรง บ่นๆ ว่าอยากตาย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป