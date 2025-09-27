เผยชนวนเหตุเดือด เปิดใจ 2 คู่กรณี ศึกกระบะอยุธยา พังยับทั้งคู่ มีคนเจ็บสาหัส หามส่งรพ.

ศึก เจ้าของร้านอาหาร กับ ลูกค้า ทะเลาะเรื่องจอดรถ ชกต่อยใช้รถพุ่งชนกัน
เมื่อวันที่ 27 กันยานยน ร.ต.อ.สามารถ รักษาสัตย์ รอง สว.สอบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งมีเหตุทะเลาะวิวาท มีการใช้รถยนต์พุ่งชนใส่กัน บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่ง ริมถนนอยุธยา-เสนา ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ประสานเจ้าหน้าที่สายตรวจไปควบคุมสถานการณ์
จากการตรวจสอบพบว่า มี พลเมืองดี ได้บันทึกภาพเป็นคลิปวิดีโอเหตุการณ์เอาไว้พบว่า มีการชกต่อยกันและโต้เถียงกัน จากนั้นมีการใช้รถยนต์ 2 คัน พุ่งชนและถอยชนกันเสียงดังสนั่น พร้อมกับมีกลุ่มบุคคลเข้าไปห้าม จนออกไปชนกันที่ริมถนนชนกับเสาไฟฟ้า ได้รับความเสียหาย
จากการตรวจสอบในที่เกิดเกตุ พบเพียงเศษชิ้นส่วนของรถยนต์ตกหล่นอยู่ รถยนต์โตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียนพระนครศรีอยุธยา สภาพด้านหน้าพังเสียหาย เป็นรถยนต์ของเจ้าของร้าน
ส่วนที่ สภ.พระนครศรีอยุธยา พบ รถยนต์นิสสัน สีดำ หมายเลขทะเบียนพระนครศรีอยุธยา สภาพด้านขวา ข้างประตูคนขับ ด้านท้าย ขวา พังเสียหาย และกระจกหลังแตกทะลุ ภายในพบก้อนอิฐตัวหนอนขนาดใหญ่ แอร์แบ๊กทำงาน
สอบถาม นายยศศักดิ์พล อายุ 32 ปี เป็นเจ้าของรถ เดินทางเข้ามาแจ้งความ เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า ตนพร้อมครอบครัวซึ่งมีพ่อแม่ ลูกชาย อายุ 8 เดือน ลูกสาว อายุ 12 ปี กับ 15 ปี และภรรยา เดินทางมาเพื่อที่จะรับประทานอาหารที่ร้านที่เกิดเหตุ ช่วงจังหวะที่ตนเองจอดรถ กำลังจะนำรถเข็นของเด็กลงจากท้ายรถ เป็นจังหวะที่ทางเจ้าของร้านขับรถเข้ามาพอดีตนเองเห็นว่าจะเกิดอันตรายจึงได้ไปบอกกับคนขับรถว่า “ให้ระมัดระวังหน่อย เดี๋ยวจะเกิดอันตราย” จากนั้นจึงเกิดมีการมีปากเสียงกัน คนภายในร้าน เกิดการทะเลาะวิวาท
ด้าน นายเหนือ อายุ 27 ปี เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า ตนขับรถกำลังเข้ามาจอดที่ร้าน พบเห็นรถของคู่กรณีซึ่งเป็นลูกค้าจอดอยู่ในลักษณะเฉียงไม่จอดตรงเหมือนรถคันอื่น ตนจึงไปตามให้นายต๊ะ อายุ 33 ปี คนรักของตน ให้มาช่วยถอยรถเข้าจอดแทน ซึ่งในจังหวะนั้นลูกค้าที่เป็นคู่กรณีลงจากรถแล้วเดินกำลังจะเข้าร้านอยู่แล้ว ซึ่งรถของตนมีกล้องหลัง มองหลังเห็น และตนก็กำลังโบกรถอยู่ ช่วยดูให้ ซึ่งไม่น่าจะเกิดอันตรายกับลูกค้าที่กำลังกำลังเดินเข้าร้าน
ฝ่ายทางลูกค้าซึ่งเป็นคู่กรณีเข้ามาต่อว่าจึงเกิดการโต้เถียงกัน ท้าทายกันไปมา จนการทะเลาะวิวาทกัน พ่อของตนออกมาก็ถูกคู่กรณีทำร้ายร่างกาย ตนจึงจำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวเองและพ่อไม่ให้บาดเจ็บ ซึ่ง พ่อของตนถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องนำส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เบื้องต้นทราบว่ามีลักษณะถูกของแข็งทุบที่หน้าอก เตรียมที่จะย้ายไปโรงพยาบาลบางปะกอก กรุงเทพมหานคร
นายต๊ะ อายุ 33 ปี แฟนของตนไม่ถนัดที่จะถอยรถเข้ามาจอด เนื่องจากรถลูกค้าจอดขวางอยู่ หรือจอดไม่ตรง ตนจึงมาขยับรถถอย ซึ่งรถของตนมีกล้องมองหลังอยู่แล้ว แล้วก็มีคนคอยดูตอนที่ถอยหลังรถให้ ซึ่งมองแล้วไม่เกิดอันตรายกับลูกค้า เพราะเราต้องดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการกับร้านเราอยู่แล้ว ชายเสื้อแดงที่ปรากฏตามคลิปลงมาต่อว่าตน เรื่องการถอยรถว่าจะโดนคน จะเกิดอันตราย จึงเกิดมีปากเสียงกัน
จากนั้นมี ชายสูงอายุเดินเข้ามา เข้ามาต่อว่าและท้าทายกันไปมา พ่อของนายเหนือ (เสื้อสีส้ม) ได้ออกมาพูดคุยกันกลับ เกิดการโต้เถียง จากนั้นจึงถูกคู่กรณีเข้ามาทำร้ายร่างกายและชุลมุนตามคลิปที่ปรากฏ
เบื้องต้นพนักงานประกันภัยของคู่กรณีสองฝ่ายได้มาตรวจสภาพที่เกิดเหตุและสภาพรถ พร้อมกับบันทึกไว้เป็นหลักฐานรอการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ด้าน พนักงานสอบสวน จะทำการสอบสวนคู่กรณีบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ปรากฏภาพ ในเหตุการณ์ทั้งหมด ว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อย่างไรบ้างกระทำความผิด ใครเป็นผู้ทำให้เสียทรัพย์ พร้อมทั้งรอผลการตรวจอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป