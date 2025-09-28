เปิดประวัติ เจ๊เกียว สุจินดา เจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทย แห่งเชิดชัยทัวร์ หญิงแกร่งเมืองโคราช
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ผู้สื่อรายงานว่า ได้รับแจ้งจากครอบครัวเชิดชัยว่า นางสุจินดา เชิดชัย หรือ “เจ๊เกียว” เจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทย ได้เสียชีวิตอย่างสงบ รวมอายุ 88 ปี การจากไปของเธอถือเป็นการปิดตำนานนักธุรกิจหญิงผู้แข็งแกร่ง ผู้สร้างอาณาจักรเชิดชัย จนกลายเป็นธุรกิจขนส่งและอุตสาหกรรมรถโดยสารขนาดหมื่นล้านบาท
สำหรับประวัติ ของ เจ๊เกียว เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2480 ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นลูกคนที่ 6 ของครอบครัวฐานะธรรมดา เธอเป็นเด็กเรียนดี สอบได้ที่ 1 มาตลอด แต่ด้วยข้อจำกัดในครอบครัว มารดาไม่อนุญาตให้เรียนต่อ ทำให้เธอต้องหยุดการศึกษาเพียง ประถมศึกษาปีที่ 4 แม้จะเรียนไม่สูง แต่เจ๊เกียวไม่เคยสิ้นหวัง เธอตั้งปณิธานกับตัวเองตั้งแต่วัยเด็กว่า “จะต้องรวยกว่าแม่ให้ได้” ซึ่งกลายเป็นแรงผลักดันตลอดเส้นทางชีวิต
“เจ๊เกียว” หรือ นางสุจินดา เชิดชัย ยังเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่ง และเจ้าของกิจการอู่ต่อรถทัวร์และบริษัทเดินรถ เชิดชัย เป็นหนึ่งในบริษัทประกอบรถทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
“เจ๊เกียว” เริ่มเข้าสู่ธุรกิจรถทัวร์เมื่ออายุ 19 ปี หลังแต่งงานกับสามี (กิมไซ-วิชิต เชิดชัย) ที่อายุมากกว่า 10 ปี เจ้าของอู่ต่อรถบรรทุก ทำให้มีโอกาสได้หยิบจับบริหารงานทุกอย่างของสามี กระทั่งขยายกิจการไปสู่การสัมปทานการเดินรถที่ตั้งต้นจากรถ 2 คัน กระทั่งปัจจุบันเป็นเจ้าแม่รถทัวร์ ที่อยู่ในวงการธุรกิจมานานถึง 65 ปี
เจ๊เกียวมีบุตรหลายคนที่สืบทอดบทบาทในสังคม ทั้งด้านธุรกิจและการเมือง เช่น ดร.อัศนี เชิดชัย – อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย นายสรวุฒิ เชิดชัย – อดีตนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา.
อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 “เจ๊เกียว” ได้เข้าพบ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมขณะนั้น เพื่อเรียกร้อง อยากให้กระทรวงคมนาคมเข้ามาช่วยแก้ไขกรณีการแข่งขันที่รุนแรงของสายการบินต้นทุนต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนส่งได้รับผลกระทบ ผู้โดยสารลดลงกว่าร้อยละ 75 – 80
เรียกร้องให้บริษัท ขนส่ง หรือ บขส. เก็บค่าขาตามจำนวนผู้โดยสาร งดเก็บค่าธรรมเนียมรถที่จอดนิ่ง และเก็บค่าธรรมเนียมรถเสริมเพียงร้อยละ 50 อนุญาตให้รถร่วม บขส. สามารถให้บริการในเส้นทางกลุ่มประเทศอาเซียนได้
รวมถึงให้รถ บขส. และรถร่วม บขส.สามารถทำการตลาดแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ำได้ ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีและพร้อมที่จะดำเนินการหากรัฐบาลในฐานะผู้ควบคุมอนุญาตให้ดำเนินการ ซึ่งบริษัท เชิดชัย ทัวร์ อาจจะทำเป็นรถทัวร์โลว์คอส เพื่อแข่งขันกับตลาดสายการบินต้นทุนต่ำได้
ทั้งนี้ “เจ๊เกียว” ดำเนินธุรกิจหลายประเภท ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรากฏรายชื่อ นางสุจินดา เชิดชัย หรือ “เจ๊เกียว” เป็นคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 คือ 1. บริษัท อู่เชิดชัยอุตสาหกรรม จำกัด จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2527 ด้วยทุนทะเบียน 76,000,000.00 บาท เป็นธุรกิจการผลิตตัวถังยานยนต์
สำหรับกำหนดพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เจ๊เกียว มีดังนี้
ที่มาประชาชาติ ออนไลน์