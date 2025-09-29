‘พันโท’ เมาแล้วขับ เจอ 4 ข้อกล่าวหา ขับเก๋งชนท้ายจยย.ชาวบ้านเจ็บ-โวยวายชี้หน้าตร.

ทหารกร่าง ยศพันโท เข้าให้ปากคำ รับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนปากช่องแล้ว
จากกรณีอุบัติเหตุรถเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า วีออส ทะเบียนนครราชสีมา ขับจากถนนมิตรภาพ เบี่ยงเข้า ได้เฉี่ยวชนท้ายรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ สีแดง ทะเบียนบุรีรัมย์ ที่วิ่งอยู่ด้านหน้าจนล้มกระเด็น ทำให้ผู้ขับขี่คือนายคณภศ อายุ 31 ปี ได้รับบาดเจ็บและรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย ถนนคู่ขนาน บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปากช่อง กู้ภัยนำคนเจ็บ ส่ง รพ.ปากช่องนานา หลังรับแจ้ง พ.ต.ท.ศิริสรร จันทะภักดี สว.(สอบสวน) สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้ออกตรวจยังที่เกิดเหตุ สังเกตผู้ขับขี่รถเก๋งมีลักษณะคล้ายอาการมึนเมาสุรา และขอให้ผู้ขับขี่รถเก๋งเป่าเครื่องเป่าเพื่อตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ ทำให้ชายคนดังกล่าวโวยวาย และใช้คำหยาบคายว่าจะรับผิดชอบให้อยู่แล้ว จะให้เป่าทำไม แต่ยอมเป่าแบบไม่พอใจ ทำให้ลงไม่เข้าเครื่อง ต่อมามีเพื่อนเดินทางมาบอกว่า ชายคนดังกล่าวเป็นทหาร ยศพันโท สังกัดค่ายแห่งหนึ่งในพื้นที่ เกรงว่าจะมีปัญหา จึงได้ปล่อยตัวไปก่อน เหตุเกิดวันที่ 26 กันยายน ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ต.ท.ศิริสรรเปิดเผยว่า นายทหารยศพันโทเดินทางมาให้ปากคำ พร้อมรับทราบข้อกล่าวหา 4 ข้อหาแล้ว คือ 1.ขับรถขณะเมาสุรา 2.ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกาย 3.ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน 4.ขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน ซึ่งกรณีที่พนักงานสั่งให้เป่า ผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบ ตามกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเมาในขณะขับขี่
ต่อจากนี้จะรวบรวมเอกสารต่างๆ และน่าจะสรุปสำนวนได้ภายในสัปดาห์นี้เพื่อรวบรวมส่งให้กับพนักงานอัยการ และของมณฑลทหารบกที่ 21 นครราชสีมา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปให้เป็นตามระเบียบของทหารกับต้นสังกัดต่อไป