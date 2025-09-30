สาวขับ BMW โดน 3 ข้อหา เมาหนัก ขับรถย้อนศรชนรถเสียหาย 10 คัน ทนายเผยสภาพจิตใจย่ำแย่

ตั้ง 3 ข้อหา สาวเมาหนัก ขับเก๋ง BMW ย้อนศร ชนประสานงากระบะ รถเสียหายรวม 10 คัน
จากกรณี น.ส.ปภัสรินทร์ อายุ 37 ปี ขับรถเก๋ง BMW สีขาว ย้อนศรบนถนนราชพฤกษ์ ขาออก หน้าห้างสัมมากรเพลส ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด ชนประสานงากับรถกระบะ มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย และยังมีรถคันอื่นเสียหายจากการเบรกและชนท้ายรวมแล้ว 10 คัน เมื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์พบว่าสูงถึง 205 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 กันยายน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 กันยายน พ.ต.ท.ธีรพงศ์ ประจักษ์จิตร์ รอง ผกก.สอบสวน สภ.ชัยพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กล่าวว่า ได้บันทึกเหตุการณ์ไว้เบื้องต้น รอนัดสอบปากคำผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุ เนื่องจากเมื่อคืนได้รับบาดเจ็บ ส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา ส่วนผู้ขับขี่รถคันอื่นที่ได้รับความเสียหายจะทยอยเรียกสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งรถที่เกิดอุบัติเหตุพบว่าทำประกันภัยครบทุกคัน โดยประกันจะประสานเรื่องค่าเสียหายกันเอง
เบื้องต้นพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหา น.ส.ปภัสรินทร์ ขับรถในขณะมึนเมาสุรา, ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายและบาดเจ็บ และขับรถโดยประมาทหวาดเสียว ซึ่งผู้ขับขี่ให้การรับสารภาพ ส่วนเรื่องรถคันเกิดเหตุจะริบหรือไม่อยู่ที่ศาลพิจารณา ด้านผู้ได้รับบาดเจ็บอาการปลอดภัยดี
ต่อมานายอธิวัฒน์ สินธุพิบูลนนท์ ทนายความส่วนตัว พา น.ส.ปภัสรินทร์ คนขับรถเก๋ง BMW เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบปากคำและรับทราบข้อกล่าวหา โดนตำรวจได้สอบปากคำ แจ้งข้อกล่าวหา และนำตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือทำประวัติไว้
นายอธิวัฒน์กล่าวว่า ตอนนี้สภาพจิตใจลูกความย่ำแย่หลังรู้สึกตัว รวมทั้งยังได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกที่ศีรษะ หน้าอก และขาขวา ซึ่งลูกความของตนยินดีที่จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยจะประสานให้ประกันของรถ BMW เข้าไปรับผิดชอบกับผู้เสียหายคันอื่นๆ ก่อน จากนั้นฝ่ายประกันรถ BMW จะมาเรียกเก็บค่าชดเชยความเสียหายกับลูกความของตนแทน
