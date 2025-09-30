สาวBMWร่ำไห้ขอโทษสังคม พร้อมรับผิดชอบ-เยียวยา ตร.ไม่ให้ประกัน เตรียมนำตัวส่งศาลฝากขัง
จากกรณี น.ส.ปภัสรินทร์ อายุ 37 ปี ขับรถเก๋ง BMW ย้อนศร บนถนนราชพฤกษ์ ขาออก หน้าห้าง ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด ทำให้รถอื่นที่วิ่งอยู่บนถนนเบรกชนกันเสียหายรวมกว่า 10 คัน เมื่อเวลา 21.40 น. วันที่ 29 กันยายน
อ่านข่าว – สาวขับ BMW โดน 3 ข้อหา เมาหนัก ขับรถย้อนศรชนรถเสียหาย 10 คัน ทนายเผยสภาพจิตใจย่ำแย่
วันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุด ที่สภ.ชัยพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลัง น.ส.ปภัสรินทร์ อายุ 37 ปี ขับรถเก๋ง BMW คันก่อเหตุพร้อม นายอธิวัฒน์ สินธุพิบูลนนท์ ทนายความส่วนตัว เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อสอบปากคำ และรับทราบข้อกล่าวหา
โดยพบว่าตัว น.ส.ปภัสรินทร์ คนขับรถ BMW อยู่ในอาการที่ยังได้รับเจ็บช่วงหน้าอกซึ่งถูกแรงกระแทกอย่างรุนแรง แขนซ้ายและขาซ้ายเดินกะเผลก ศีรษะช้ำจากแรงกระแทก อยู่ในสภาพจิตใจย่ำแย่ ร่ำไห้ตลอดเวลาระหว่างให้ปากคำสอบสวนโดยยอมรับผิดทั้งหมด ทางพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา ขับรถในขณะมึนเมา ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ทำมีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย ข้อหาขับรถโดยประมาทและหวาดเสียว
หลังเข้าให้ปากคำโดยยอมรับสารภาพและถูกแจ้งข้อกล่าวหา 3 ข้อแล้ว ทนายความส่วนตัวได้เตรียมยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน แต่ทางพนักงานสอบสวนปฏิเสธการให้ประกันตัว จึงต้องนำตัวส่งฝากขังยังศาลจังหวัดนนทบุรีต่อไป
ซึ่งทางทนายความเตรียมเดินทางไปขอยื่นประกันตัวในชั้นศาลแทน หากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวก็จะทำให้ น.ส.ปภัสรินทร์ สาวขับรถ BMW รายนี้ถูกส่งไปควบคุมที่เรือนจำต่อไป
ในเวลาต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัว น.ส.ปภัสรินทร์ ขึ้นรถควบคุมตัวก่อนจะตัวไปส่งฝากขังยังศาลจังหวัดนนทบุรี
น.ส.ปภัสรินทร์ กล่าวว่า ตนรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องขอโทษผู้เสียหายทุกรายรวมทั้งสังคมด้วย ซึ่งตนพร้อมที่จะเยียวยารับผิดชอบคู่กรณีที่ได้รับความเสียหายทุกรายต่อไป แต่ปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องราวก่อนเกิดเหตุ