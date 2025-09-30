รอดนอนคุก! สาวBMW เมาขับย้อนศรชนดะ ยื่นหลักทรัพย์ 8 หมื่น ประกันตัว ไปรักษา-เจรจาค่าเสียหาย
จากกรณี น.ส.ปภัสรินทร์ อายุ 37 ปี ขับรถเก๋ง BMW ย้อนศร บนถนนราชพฤกษ์ ขาออก หน้าห้าง ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด ทำให้รถอื่นที่วิ่งอยู่บนถนนเบรกชนกันเสียหายรวมกว่า 10 คัน เมื่อเวลา 21.40 น. วันที่ 29 กันยายน
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ สภ.ชัยพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังจาก น.ส.ปภัสรินทร์ เจริญดุสิตพัสร์ อายุ 37 ปี ขับรถเก๋ง BMW คันก่อเหตุพร้อมนายอธิวัฒน์ สินธุพิบูลนนท์ ทนายความส่วนตัวเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อสอบปากคำ และรับทราบข้อกล่าวหา แล้ว ทนายความส่วนตัวได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน แต่ทางพนักงานสอบสวนปฏิเสธการให้ประกันตัว
ต่อมาเวลา 16.00 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัว น.ส.ปภัสรินทร์ ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรี โดยมีทนายความเดินทางไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อยื่นขอประกันตัวจังหวัดในชั้นศาล
ล่าสุดเรื่องนี้ นายอธิวัฒน์ สินธุพิบูลนนท์ ทนายความส่วนตัวของน.ส.ปภัสรินทร์ กล่าวว่า หลังตนได้นำหลักทรัพย์จำนวน 80,000บาทยื่นขอประกันตัวน.ส.ปภัสรินทร์ ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี ได้อนุญาตให้ประกันตัว ชั่วคราว เพื่อให้ น.ส.ปภัสรินทร์ได้มีโอกาสไปรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บ รวมทั้งดำเนินการเจรจารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับผู้เสียหายต่อไป และ น.ส.ปภัสรินทร์ ยังคงต้องเดินทางไปเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมอีก