รู้แล้วใคร! โครงกระดูกปริศนา ตึกร้างปากเกร็ด เป็นชายชาวลำปาง อายุ 55 ญาติเผยขาดการติดต่อนาน1ปี
จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพโครงกระดู พร้อมระบุข้อความว่า ทำมือถือหาย พบว่าคนสติไม่ดีเก็บมือถือไว้ได้ เมื่อติดต่อได้มือถือคือน พบว่ามีรูปถ่ายโครงกระดูกปริศนาอยู่บนตึกร้างแห่งหนึ่ง จนโพสต์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ล่าสุดทาง มูลนิธิร่วมกตัญญู รายงานว่า รับแจ้ง พบโครงกระดูกมนุษย์ปริศนา อยู่บนตึกร้างแห่งหนึ่ง ภายในซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 43 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีนั้น
อ่านข่าว – เจอร่างแล้ว! โครงกระดูกปริศนา หลังชาวเน็ตโพสต์ตามหา ที่แท้อยู่บนตึกร้างปากเกร็ด
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ “ข่าวคนนนท์” โพสต์ข้อความระบุว่า เหตุพบโครงกระดูกมนุษย์ ย่านแจ้งวัฒนะ นนทบุรี จนท.ตรวจสอบ เป็นชายชาวลำปาง 55 ปี พบญาติแล้ว เผย ผู้ตายออกจากบ้านที่ จ.เชียงใหม่หลายปี บอกจะมาทำงาน กทม.ก่อนขาดการติดต่อไปกว่า 1 ปี
อย่างไรก็ตาม ช่วงค่ำของวันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด พร้อมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้ทำการตรวจสอบโครงกระดูกมนุษย์ปริศนา บนชั้น 3 ในตึกร้างแห่งหนึ่ง ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าโครงกระดูกดังกล่าว เป็นเพศชาย ลักษณะแห้งกรัง คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือน กระดูกผุทั้งตัว สวมใส่เสื้อผ้า แต่เนื่องจากเสียชีวิตมาเป็นเวลานานทำให้เสื้อผ้าเปื่อยยุ่ยทั้งตัว
ทั้งนี้พบว่า บริเวณใต้เบาะที่รองนอน พบกระเป๋าสะพายสีดำ จำนวน 1 ใบ และกระเป๋าสตางค์สีแดง จำนวน 1 ใบ ตรวจสอบพบบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต ทราบชื่อคือ นายหล้า คำอินบุตร อายุ 55 ปี ชาว ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการเก็บหลักฐานต่าง ๆ ก่อนจะนำร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อชันสูตรต่อไป
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด ได้ติดต่อไปยังพี่ชายของ นายหล้า คำอินบุตร อายุ 55 ปี ผู้เสียชีวิต ได้ให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตออกจากบ้านที่ จ.เชียงใหม่ มาหลายปีแล้ว และบอกว่าจะมาทำงานในกรุงเทพฯ หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย ประมาณ 1 ปีกว่า เพราะพี่ชายของผู้เสียชีวิตเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์
หลังจากที่ทราบเรื่องแล้ว จะติดต่อหาพนักงานสอบสวน สภ.ปากเกร็ด เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง