เมียนมา ส่งโดรนโฟมโจมตีหมู่บ้านผาลู ตกใส่หลังคาบ้าน พังเสียหาย

ทหารเมียนมา ส่งโดรนประดิษฐ์ด้วยโฟมพลีชีพ ถล่มหมู่บ้านผาลู แม่แพะ ลูกแพะ ตายตาที่ บ้านพัง
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง หรือกองกำลังปกป้องประชาชน ที่บริเวณบ้านเลเก่ก่อ ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ต.แม่กุ อ.แม่สอด และตรงข้ามบ้านไร่ดอนชัย ต.แม่ตาว อ.แม่สอด ซึ่งเป็นเขตรอยต่อ 2 ตำบล
โดยวันนี้ฝ่ายทหารเมียนมาใช้โดรนพลีชีพประดิษฐ์ด้วยโฟม จำนวน 2 ลำ บินไปลงกลางหลังคาบ้านของชาวบ้านที่หมู่บ้านผาลู ตรงข้ามบ้านแม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.แม่สอด เป็นเหตุให้บ้านเสียหาย แพะแม่ลูกตาย 2 ตัว และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง
ฝ่ายกะเหรี่ยงเคเอ็นยูตรวจสอบลักษะของโดรน ทราบว่าประดิษฐ์ด้วยโฟม ลำไม่ใหญ่มาก แต่สามารถบินแนวกับระเบิดได้ อย่างไรก็ดี การสู้รบวันนี้ค่อนข้างเบา เพราะฝ่ายทหารเมียนมาสูญเสียกำลังพล และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
