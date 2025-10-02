ตร.พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจไฟไหม้ทาวน์เฮาส์ คลอก 7 ชีวิตดับสลด คาด1เดือนรู้สาเหตุ เ

พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจไฟไหม้ทาวน์เฮาส์ คลอก 7 ชีวิตดับสลด คาด1เดือนรู้สาเหตุ เจ้าของโรงแรมดัง เปิดห้องให้บ้านที่ได้รับผลกระทบเข้าพักฟรี
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.ท.อุทิศ บัณฑุรัตน์ รองสารวัตร ตำรวจพิสูจน์หลักฐานระยองพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ได้เข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ทาวน์เฮาส์แห่งหนึ่งกลางเมืองระยองย่างสด 7 ศพ
เหตุเกิดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา พร้อมกับขอคลิปจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ของบ้านฝั่งตรงข้ามที่บันทึกไว้ได้ไปประกอบการตรวจสอบหาสาเหตุด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ยืนยันว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณเกือบ 1 เดือนถึงจะทราบสาเหตุที่แน่ชัด
นางศิโรรัตน์ เวหน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้มอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้งมามอบให้บ้านที่ได้รับผลกระทบด้วย 3 หลัง พร้อมมอบเงินให้อีกหลังละ 5,000 บาทอีกด้วย
ด้านนางอนุชิดา ชินศิระประภา เจ้าของโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง ได้เปิดให้ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว เข้าพักที่โรงแรมฟรีจนกว่าจะสามารถกลับเข้าพักบ้านตัวเองได้