ออกหมายจับ หลานนักการเมือง สกุลดัง หึงโหด แทงยับแฟนใหม่ อดีตแฟนสาว สาหัส

ออกหมายจับ หลานนักการเมือง สกุลดัง มีดหึงโหด แทงไม่ยั้ง แฟนใหม่ของแฟนเก่าสาหัส
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 จากเหตุการณ์ หลานนักการเมืองชื่อดังในภาคใต้ ก่อเหตุใช้อาวุธมีดพกสั้นแทง นายกรรณตวีย์ อายุ 25 ปี ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช บาดเจ็บสาหัส ขณะนั่งดื่มกับอดีตแฟนสาวของหลานนักการเมืองชื่อดังในภาคใต้ เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 1 ต.ค.68 เวลา 23.15 น. ที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งย่านตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หลังก่อเหตุได้ขับรถยนต์ BMW หลบหนีและไปจอดทิ้งไว้ที่บริเวณพูนผลไนท์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ตได้ติดตามตรวจยึดรถยนต์คันดังกล่าวมาไว้ที่ สภ.เมืองภูเก็ตแล้ว
พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต กล่าวว่า ตอนนี้ได้รายละเอียดครบถ้วนหมดแล้ว รอติดตามตัวมาดำเนินคดี เพราะว่ารถที่เขาใช้ก่อเหตุและใช้หลบหนี ทาง สภ.เมืองภูเก็ต ได้ยึดมาเรียบร้อยแล้ว
และทางศาลจังหวัดภูเก็ตได้อนุมัติออกหมายจับแล้ว ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.เมืองภูเก็ต กำลังทำงานอยู่ ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานก่อน ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยผู้ต้องหาได้ติดต่อขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันที่ 3 ต.ค.68 แต่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องเวลา
