จนท.ใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมง คุมไฟไหม้ร้านขายน้ำมันเครื่อง ระยอง ปิดอาคาร3ชั้น หวั่นถล่ม แต่ต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้หวั่นเกิดเหตุซ้ำ
ควบคุมเพลิงไหม้ร้านจำหน่ายน้ำมันเครื่อง และอุปกรณ์การเกษตรกลางเมืองระยองได้แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำเลี้ยงไว้ป้องกันไฟปะทุขึ้นมาอีก รอง ผวจ.ระยอง แถลงมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการสำลักควันไฟ นำส่ง รพ.ระยอง
จากกรณีไฟไหม้ร้านจำหน่ายน้ำมันเครื่อง อุปกรณ์การเกษตรและเครื่องมือช่างกลางเมืองระยอง ตั้งอยู่ริมถนนสายสุขุมวิท นครระยอง 29 เขตเทศบาลนครระยอง อ.เมืองระยอง จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครระยอง ระดมรถดับเพลิงนับ 10 คัน เข้าระงับเหตุนั้น
อ่านข่าว – ด่วน! ไฟไหม้โกดังเก็บน้ำมันเครื่อง ร้านเครื่องมือช่างติดปั๊ม กลางเมืองระยอง ระดม 10 คันรถคุมเพลิง
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านจำหน่ายน้ำมันเครื่อง และอุปกรณ์การเกษตร โดยเทศบาลนครระยองได้ระดมรถดับเพลิงกว่า 30 คัน เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และกู้ภัยเข้าระงับเหตุกว่า 100 ราย ใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
นายกัฬชัย เทพวรชัย รอง ผวจ.ระยอง พร้อมด้วยนายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง และ ปภ.ระยอง ได้เปิดแถลงข่าวยืนยันว่า เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว แต่ยังคงฉีดน้ำเลี้ยงไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟปะทุขึ้นมาอีก รวมทั้งฉีดน้ำเลี้ยงบริเวณถังน้ำมันใต้ดินของปั๊มน้ำมันที่อยู่ติดกันไว้ด้วย หวั่นเกิดเหตุซ้ำเติม โดยจะสแตนด์บายตลอด 24 ชม. รวมทั้งปิดตัวอาคาร 3 ชั้น ด้านหน้าที่เป็นส่วนตัวออฟฟิศหน้าร้าน ห้ามไม่ให้บุคคลใดเข้าไป หวั่นตัวอาคารถล่ม
และจะให้ทางโยธาธิการและผังเมืองระยองเข้ามาตรวจตัวโครงสร้างอาคารต่อไป ส่วนสาเหตุยังไม่สามารถระบุได้ และมูลค่าความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง จะเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป โดยเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการสำลักควันไฟ และเหยียบพื้นปูนเกิดทรุดตัว เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่ง รพ.ระยองต่อไป
